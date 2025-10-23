張榮恭：堅持一中才有和平　國民黨應自信

國民黨前副秘書長張榮恭。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）曾長期主管中國國民黨大陸事務的前副秘書長張榮恭22日在一場研討會上表示，兩岸和平的根本在於“堅持一中”，因為這是避免戰爭的唯一途徑，也符合“憲法”內涵。若賴清德繼續違背“憲法”、推動“新兩國論”，台海兵凶戰危將持續惡化；相反地，只要台灣回到“憲法”既定的一中框架，兩岸才有和平談判的基礎。



他強調，國民黨應該自信堅持九二共識與一中原則，這是維護兩岸和平的關鍵，不需要對此有過多憂慮。



張榮恭在會中指出，目前人類歷經兩次世界大戰，中國在兩次戰爭中都以主權國身份站在戰勝一方。第一次世界大戰時，代表中國的是北洋政府，儘管國民黨在南方成立軍政府對抗北洋政府，但無可否認，北洋政府確實代表中國成為戰勝國，收回了租界。第二次世界大戰後，代表中國的中華民國政府取得勝利，台灣因此回歸中國版圖。



張榮恭說，1945年10月25日，陳儀上將奉蔣中正命於台北中山堂接受日本降書，明確宣示“台灣與澎湖自此正式納入中國版圖”，這是不可否認的歷史事實。



他進一步指出，如果不是台灣回歸中國，今日民進黨執政的“中華民國”政府又憑什麼管理台灣呢？若非因台灣屬於中國，賴清德所領導的政府在大陸眼中即等同“占領中國領土”。大陸之所以未以武力處理，正是因為目前台澎金馬仍奉行“一中憲法”。然而，賴清德愈來愈走向“釋憲台獨”，雖不敢明言“制憲”，但實質操作已違背“憲法”精神。



張榮恭說，蔡英文執政八年期間，大陸兩度進行圍台軍演；賴清德上任一年多，已有三次圍台軍演，未來恐更頻繁、更危險。台灣社會追求和平，但和平要回到“憲法”的正軌。大陸之所以未動武，是因為台灣仍有一個中國的“憲法”。若我們自己都不去遵守，和平就不可能維持。



他提及賴清德近日聲稱“同意一個中國原則不會帶來和平”是逃避現實，因為賴根本不願嘗試與對岸對話，若賴真願意在“一中憲法”基礎上接觸，大陸也不會拒絕。但民進黨就是要拒絕“憲法”、挑動“新兩國論”，導致台海局勢危險升高。



張榮恭表示，近幾年來，為反制民進黨的“台獨”路線，藍營提出“中華民國派”的概念，意圖強化“憲法”定位、抵制分離主義。然而，賴清德如今正企圖收編“中華民國派”，因為賴並不會不提“中華民國”，甚至說“中華民國”、“台灣”、“中華民國台灣”都是“國家”的稱呼，這讓所謂的“中華民國派”成為其“新兩國論”下的輔助角色，是更深層的“法理台獨”。

