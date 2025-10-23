提升旅遊業績　黃志忠：開放陸客是唯一解方

苗栗縣旅行商業同業公會理事長黃志忠。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月23日電（記者 盧誠輝）“交通部觀光署”前瞻觀光政策研究室最新調查顯示，2025年國際客來台旅遊有超過七成多集中在“六都”。苗栗縣旅行商業同業公會理事長黃志忠接受中評社訪問認為，這是非常畸形的旅遊型態，長久下來對台灣的觀光旅遊產業發展非常不利，他呼籲政府應開放陸客來台旅遊才是唯一解方。



“交通部觀光署”前瞻觀光政策研究室最新調查顯示，2025年國際客來台灣的觀光占比為35.8%，但卻有超過七成來台旅遊的國際客都集中在“六都”，導致台灣觀光資源嚴重不均。



黃志忠強調，自從陸客無法到台灣來觀光之後，台灣整個觀光旅遊產業的業績至少掉了二分之一，在少了陸客之後，政府雖然一直在推廣讓其他國際客能多到台灣旅遊，但這些國際客卻多只集中在“六都”，讓台灣其他縣市的業者叫苦連天，而若要解除這種畸形的旅遊型態，衹有開放陸客才是唯一解方。



黃志忠表示，他在觀光旅遊產業打滾了幾十年，走過2008年到2016年（馬英九執政時期）開放陸客來台的全盛時期，當時台灣的觀光旅遊產業一片欣欣向榮，也連帶帶動了周邊相關產業與供應鏈的蓬勃發展，那八年有陸客來台的日子，真的是台灣觀光旅遊產業幾十年來最輝煌的時光。



他提到，但自從陸客不來後，過去的美好光景也全都沒了，緊接而來的又是長達三年的新冠疫情，雖然那時靠著政府補助與紓困計劃還能勉強撐下去，好不容易撐過疫情寒冬，但後來禁團令卻沒有隨著疫情結束而終止，讓台灣的觀光旅遊產業始終看不到春天到來。



黃志忠指出，陸客不來，政府只好改推國際客來台，但因“六都”交通較為便利，所以國際客幾乎都往“六都”跑並不難理解，但當政府把所有資源都集中在“六都”，難道台灣其他縣市的旅遊業者就只能喝西北風？政府不應該為了衝高國際客來台的旅遊人次而犧牲其他17縣市旅遊業者的權益。

