吳成典：台灣光復代表中華民族重新站起來

新黨主席吳成典。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）新黨主席吳成典22日出席一場有關台灣光復80周年紀念的研討會時指出，民進黨政府長期以“台獨”史觀重構歷史，刻意將“台灣光復”說成“終戰”，這是顛倒是非、扭曲史實的行為。



他強調，1945年日本天皇宣告無條件投降，台灣依法回歸“中華民國”，這是國際法與歷史上明確的事實。“台灣光復”代表中華民族重新站起來的尊嚴，而非戰爭的結束，更不是政治操弄下可被改寫的歷史。



吳成典認為，“台獨”是死路一條，衹有回到中國人共同的歷史與文化中，台灣才能走出迷惘。他說，當台灣人重拾中國人身份，就能與大陸“講道理、談協調、甚至撒嬌”，用智慧換取和平與利益，“我們本就是中國人，回到中國人的舞台上，台灣才有真正的尊嚴與未來。”



吳成典在會中表示，“台獨”論述的根本矛盾在於，賴清德不承認“中華民國”的存在，卻又以“中華民國總統”自居，這才是真正的荒謬！他指出，民進黨長年推動“去中國化”，藉由教育、文化與政策淡化台灣的中國屬性，把年輕世代引向“終戰論”、“地位未定論”的陷阱中，讓台灣社會喪失了作為中國人應有的驕傲與認同。



吳成典說，台灣光復節不是紀念戰爭終止，而是中華民族重獲尊嚴的重要日子。1945年日本無條件投降，台灣人從日本殖民統治下回到祖國懷抱，那是台灣人由被統治者重回中國人身分的神聖時刻。若將“光復”曲解為“終戰”，等於否定中國人民在八年抗戰中的犧牲與勝利，也否認台灣人為抗日付出的血淚。

