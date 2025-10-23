雷倩：兩岸絕不應落入他人設定的劇本

婦聯會主委雷倩。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）中華婦女聯合會主任委員雷倩22日在一場紀念台灣光復的研討會上表示，當前最重要的是讓兩岸重新回到自主決策的道路，而非被雅爾達體系等外部框架所擺布，兩岸不能，也絕不應落入他人為我們設定的劇本。



她強調，唯有跳脫列強對抗的格局，兩岸人民才能在和平與理性中為未來尋找共生的出路。



雷倩在會中發言時，先從國際格局角度談起，她說，台灣在歷史上始終是列強角力的前沿，從十九世紀西方列強侵略中國，到今天美國軍艦頻繁穿越台海，歷史的影子始終未散，亞洲人的命運五百年來多由他人操縱，我們要學會讓自己的命運回到自己手中。



雷倩提到，亞洲局勢的形成可追溯至雅爾達與波茨坦體系，二戰後蘇聯迅速進入東北、朝鮮，構成冷戰格局的基礎，若當年中國內戰時依照美方建議劃地而治，中國可能變成現在的朝鮮和韓國分治的局面，成為全世界最大制度競賽場。



雷倩說，從雅爾達密約到波茨坦公告，亞洲秩序的形成都深受大國協商影響，如今若再讓列強為我們寫劇本，將重蹈歷史覆轍。她呼籲兩岸以民族復興的視野重新定位自己，避免再成為制度競賽的代理人。



雷倩認為，馬英九執政時期才是“兩岸自行決定命運的黃金年代”，回顧當時的和平與發展論壇、兩岸開放觀光及簽署23項協議等等，證明雙方具備以理性對話推動合作的能力。譬如當時北京都是直接轉送ICAO等國際組織邀請函至台北，使台灣得以以務實方式參與國際事務。



所以當前最重要的是讓兩岸重新回到自主決策的道路，雷倩強調，兩岸不能，也絕不應落入他人為我們設定的劇本。