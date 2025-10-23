吳昆財：沒有抗戰勝利就沒有台灣光復

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）嘉義大學應用歷史系教授吳昆財22日在一場有關台灣光復紀念的研討會上表示，沒有抗戰勝利就沒有台灣光復，而沒有台灣光復，抗戰勝利也就失去了意義。長時段的歷史視野來看，台灣主權的每一次轉移，從鄭成功驅荷、清軍平定、甲午割台到二戰後的光復，沒有一次不是經由戰爭決定的，這是殘酷但真實的歷史規律。



吳昆財強調，歷史證明主權從來不是談出來的，而是打出來的。如果有人妄想推動“第五次主權轉移（‘台獨′）”，那將勢必重演戰爭悲劇。



吳昆財指出，從1661年鄭成功擊退荷蘭人，到1885年台灣建省、1895年甲午戰敗割台、1945年抗戰勝利收復台灣，四次主權更替的背後都是血與火的代價。中國為了收復台灣，曾付出三千五百萬條生命與無數財產，“這種犧牲不可能讓中國人接受台灣再度脫離中國”。



吳昆財說，台灣歷史上曾有兩次獨立運動：第一次是鄭成功政權試圖脫離清朝，第二次是1895年甲午戰後建立的“台灣民主國”，但都僅維持百日左右便瓦解。原因在於島內力量不足，缺乏外部支持，“沒有外力撐腰的獨立運動從來沒有成功過”。



他強調，台灣若真的有人想推動第五次主權轉移，應先問自己，有沒有實力？能否承受戰爭的代價？歷史不會憐憫浪漫的政治口號，只認實力與犧牲。



吳昆財回顧近代史指出，日本早在19世紀末就對台灣虎視眈眈。從1895年台灣人民的羅福星義軍起義，到1931年“九一八事變”之後的局部抗戰，再到1937年盧溝橋事變引爆的全面抗戰，中國人從未停下反抗侵略的腳步。抗戰八年，中國人以血肉之軀撐起民族存亡的防線，最後換得戰勝國地位與台灣回歸。所以如果今天有人要讓台灣再度從中國分離出去，那是對這場民族犧牲的背叛。

