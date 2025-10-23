小笠原欣幸析鄭麗文效應　藍有望重返執政

小笠原欣幸表示，若國民黨能讓鄭麗文鞏固深藍、盧秀燕吸引中間選民、黃國昌拉攏年輕族群，有望重返執政。（照片：小笠原欣幸臉書） 中評社台北10月23日電／鄭麗文當選中國國民黨主席，新竹清華大學榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸22日在臉書撰文指出，鄭麗文以超過五成得票率勝出，顯示藍軍基層渴望改變現狀、尋回信念。她的勝選不僅是世代與路線的轉折，也反映出國民黨支持者希望黨能更堅定地表達兩岸立場，恢復自信與方向。若國民黨能讓鄭麗文鞏固深藍、盧秀燕吸引中間選民、黃國昌拉攏年輕族群，將形成“黃金三角”，有望重返執政。



小笠原分析，10月18日國民黨舉行主席改選，最終由前“立委”鄭麗文擊敗郝龍斌與羅智強勝出。原先外界看好台中市長盧秀燕，但她宣布不參選後，情勢丕變。鄭麗文陣營善用短影音行銷策略，以簡短明快的網路影片進行宣傳，搭配社群媒體操作，在黨員間迅速擴散，成功掀起話題。她以鮮明語言闡述主張，強調國民黨應該展現自信、明確方向，獲得許多基層支持者共鳴。



小笠原指出，鄭麗文在選戰中主張“讓所有台灣人都能驕傲地說‘我是中國人’”，強調國民黨應堅持中華文化的根與歷史認同，同時維護台灣的尊嚴與安全。這種論述並非單純的“親中”，而是強調歷史文化的延續與和平理性交流的重要性。這樣的發言讓人聯想到2016年的洪秀柱，象徵藍營內部重拾“自我定位”的呼聲再起。



對於鄭麗文當選後，中共發出賀電，呼籲國共兩黨“堅持共同政治基礎、深化合作、推動民族振興”。對此，小笠原分析，這顯示北京方面對兩岸對話仍抱持期待，也代表鄭麗文的主張被視為有助於恢復理性溝通的契機。



小笠原表示，鄭麗文支持度短期內急升，與國民黨內部結構變化密切相關。據《中國時報》日前的報導，目前國民黨約三分之二黨員為65歲以上長者，這群人多數重視中華傳統與歷史認同，對民進黨執政期間日益強化的“去中國化”政策感到憂慮。黨員對長期偏向溫和中間路線的朱立倫體制存有不滿，盼望黨能展現更鮮明立場。鄭麗文恰好抓住這股“想改變、要自信”的民心，成為黨內變革的象徵人物。