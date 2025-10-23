輝達落腳北士科有解！董智森：李四川有功

台北市副市長李四川（中評社 資料照） 中評社台北10月23日電／輝達（NVIDIA）海外總部進駐“北投士林科技園區”僵局有解了！新光人壽董事長魏寶生22日宣布，願意在台北市政府同意返還新壽先前支付的相關成本後，合意解除T17、T18地上權契約，讓輝達星艦造型的海外總部得以順利進駐。資深媒體人董智森指出，最後新壽的處理非常好，而北市府在過程中也非常淡定。他特別點名台北市副市長李四川很多數據都在腦袋，聲望將因此事提升很多。



魏寶生22日在記者會上強調“主動化解僵局，以國家公益為先”的基本態度，考量輝達來台設立海外總部，對“國家”經濟發展具有重大指標意義。基於維護“國家”最大公益的考量，新壽決議授權董事長，以台北市府同意返還已支付成本為前提，與北市府合意解除地上權契約，以利輝達公司進駐。



至於相關支出成本，是否為外傳的新台幣40億元？魏寶生表示，協商前不便透露金額。如何看待北市府願意提供5至8億元的“補償金”？魏寶生說會建議董事會將其用於公益。



董智森22日在政論節目《少康戰情室》中指出，此事讓新壽壓力非常大，因企業形象非常重要。只要有人發起抵制就完蛋了，即便過去經營幾十年，都可能一夕破滅。



董智森提到，台北市府在過程中非常淡定，沒有氣急敗壞，包括中國國民黨籍台北市長蔣萬安心裡也有譜。董特別點名李四川在北市太久了，對北市太熟悉，很多數據都在腦袋中可以立刻拿出來用，且親和力非常好，這件事讓李四川的聲望又提高很多。