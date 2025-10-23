白委憂台積電赴美　郭正亮批官方故意不擋

左起民眾黨委員張啟楷、郭正亮。（照片：《大新聞大爆卦》YouTube） 中評社台北10月23日電／蕭美琴日前受訪表示，承諾赴美進行投資，除了台積電外，還包括整個生態系。美國商務部長盧特尼克日前也喊出，目標將美國晶片自製率從2%提升至40%。對此，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷22日在政論節目質疑多少投資金額、企業、就業機會、人才、核心技術將流失？前“立委”郭正亮則說，“經濟部”跟投審會故意不擋。



張啟楷22日在政論節目《大新聞大爆卦》質疑4點，第一，到底投資金額有多大？歐盟4000億美元，日本5500億美元，韓國3500億美元，都是清楚的，而我們現在這個數目，一個字都還沒出現！是不是最近就要浮現出來了？第二、到底我們半導體上中下游，有多少企業要去？第三更直接，有多少工作機會要到美國去？我們現在的失業率，無薪假愈來愈多了。第四、我們的人才有多少要去美國？這最基本的，政府都不跟我們講。



郭正亮提到，歐盟也在拖，所以台灣要有智慧，最好是“立院”幫台灣拖！張啟楷直呼應“戒急用忍”，“你把黑箱拿開，全民跟‘立法院’當你的後盾！”



郭正亮強調n-1，因為2奈米去美國，就已經違反法律、違規了！“經濟部”跟投審會故意不擋。張啟楷說，“護國神山”不能變半屏山，而且我們有投審會可以審查把關，就把它擋下來，然後好好去談。我們是有機制的，投審會要審，“國安會”要一起進來審，因為這影響到我們的核心技術跟“國家安全”，台積電的最先進技術，當然牽涉到“國安”！“立法院”跟投審會跟全民當政府後盾，以此當籌碼，就可以跟美國談，幫我們關稅壓得更低。



張啟楷表示，然後要去美國的、外移的金額也都可以再降低？但是綠營不是，就不讓在野參與，然後一個人去東讓西讓，去買東西刷卡，買了一堆東西，叫台灣人民買單。所以全民要在一起，不要被賴清德說什麼好消息，叫大家安心睡，結果又被驚嚇醒，我們要戰戰兢兢去面對。



張啟楷指出，鄭麗君9月24日去，29日美國商務部長就講晶片製造要跟台灣五五分，且特朗普卸任前要達到百分之40！這很重要，就是台灣跟台積電對美國的投資要加速，本來說台積電投美1000億是慢慢的，一下要加速，是要從台灣搬多少錢進去？有沒有對台灣造成排擠的效果？還加碼上中下游生態系，類似新竹科學園區也要過去？那不是衹有金額問題，台灣多少人才、核心技術、就業機會要出去？政府有責任跟我們講。