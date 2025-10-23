美參院外委會通過4豪豬法案　加速武裝台灣

美國國會大廈。（中評社 資料照） 中評社台北10月23日電／美參議院外委會22日通過連串法案，其中4項涉及台灣，包括簡化冗長對台軍售程序的“豪豬”法案，讓台灣享有與北約盟友同等的待遇。友台的美國民主黨參議員昆斯（Chris Coons）指出，未來看能否透過“熱線程序”於全院快速通過。



根據《中央社》報導，聯邦參議院外交委員會22日上午口頭表決通過“豪豬”、“嚇阻中國侵略台灣”、“美國—台灣美洲夥伴”及“台灣國際團結”等17項法案。民主黨參議員昆斯會後表示，今天的工作會議是數年來“最有成效”的一次。



他指出，接下來會送交參議院全院，然後試著安排表決時間，看能否透過俗稱的“熱線程序”（hotline）讓法案快速闖關，或是“附掛”（air-dropped）到其他法案上，使內容得以一併通過。



若一項法案較無爭議或兩大黨已有共識支持，參議員就會啟動“熱線”，讓兩黨黨團透過非正式溝通，徵詢每位議員的意見，藉此讓法案跳過一般程序並獲得優先處理。如果沒有人反對，參議院領袖即可應要求，在院會裁示法案以“一致同意”方式通過。



通過的涉台法案中，跨黨派“豪豬”法案（PORCUPINE Act）由昆斯及共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）於4月訪台後一同提出。



“豪豬”意在簡化受美國“武器出口管制法”約束的對台軍售流程，以縮短正式通知國會軍售的時間及提高需要知會的金額門檻，讓台灣與北大西洋公約組織（NATO）及日本、澳洲、韓國、以色列等“北約+”（NATO Plus）的成員享有同等軍售待遇。



對“北約+”成員國的軍售案中，如果主要防禦裝備達2500萬美元（約新台幣7億6871萬元），總統依法須提前15天向國會遞交正式通知。



由於台灣非“北約+”成員國，如果防禦裝備金額超過1400萬美元，總統必須在簽發“發價書”（Letter of Offer and Acceptance，LOA）前至少30天正式通知國會。換句話說，對台軍售要更早知會國會，通知的金額門檻也較低。



法案並授權國務卿建立快速決策程序，讓“北約+”將美製軍備與服務轉移給台灣。這類軍備可能來自無償軍援、外國軍事銷售（FMS）及直接商業銷售（DCS）等管道。



其他涉台法案方面，“嚇阻中國侵略台灣”目的在於確保一旦中國動用“武力侵台”，美國能準備好打擊中國經濟要害。“美國—台灣美洲夥伴”則支持與台灣維持邦交的拉美及加勒比海國家。“台灣國際團結法案”要求美國在國際組織中反對中國透過扭曲政策及措辭，來解決台灣地位的企圖。



根據美國立法程序，參議院及眾議院必須通過文字一致的法案，法案才能送交美國總統簽署成為法律。