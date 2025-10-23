台中爆非洲豬瘟案例　官方急追查感染源

台“農業部長”陳駿季。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）台中市梧棲區豬場爆出本土非洲豬瘟疫情，台“農業部”22日宣布即日起禁運、禁宰豬隻5天，並全面禁止使用廚餘養豬，以防疫情擴散。台“農業部長”陳駿季23日指出，初步檢測確定該場檢體呈現非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，目前仍持續追查感染源，尚無法確認是否與廚餘有關。



陳駿季也說，根據世界動物衛生組織定義，非疫區要認定首發案例必須進行病毒分類，這需要2週時間，確定之後才能通報。現在雖然定調為疑似案例，但仍用最高規格防疫。



針對外界質疑10月10日出現死亡、14日未採樣是否違反SOP？陳駿季23日於“立法院”受訪表示，目前說明都是依據疫調結果，仍在進行中，地方政府有權力進場檢查。對於是否與廚餘餵養有關？他則回應尚無法判斷來源，並強調疫情發生後已立即封鎖現場、啟動移動管制與關聯場追蹤，並呼籲豬農不要到其他場移動，以防疫情擴散。



“立法院”經濟委員會23日邀請“農業部長”陳駿季及“財政部”關務署長彭英偉就“非洲豬瘟防檢疫後續防疫精進作為”進行報告並備質詢。陳駿季報告指出，台中梧棲該養豬場約飼養300頭豬，採廚餘餵養。10月10日起出現異常死亡，特約獸醫初判為放線桿菌感染治療，但死亡數量持續上升。10月14日動保處進場，因豬隻仍在治療未採樣；至10月20日累計死亡117頭，當日採樣送“農業部”獸醫研究所，21日晚間確認檢體呈非洲豬瘟病毒核酸陽性，並於22日凌晨立即撲殺全場195頭豬隻及埋設掩埋。



陳駿季說，自22日中午起全台豬隻禁運、禁宰5天，視疫情滾動調整；並全面禁止廚餘養豬，改由地方清潔隊接手處理家戶及學校餐飲廚餘，費用由“農業部”支應。另要求地方政府每日回報死亡豬隻化製量與異常情形，若發現異常死亡須立即通報，防止屍體流入市面。



陳駿季說，為強化防疫應變，“行政院”已指示“農業部”於台中成立前進應變所，由“政務委員”陳時中督導、次長杜文珍進駐，每日召開防疫會議、對外說明疫情進展。跨部會聯防部分，“財政部”關務署、“海巡署”、“警政署”、食藥署、航政司、“環境部”等單位同步啟動行動，嚴查非法肉品輸入與走私，並加強機場X光查驗與電商平台監管，查緝市面東南亞商店販售非法豬肉製品。



他還說，“行政院長”卓榮泰22日已指示，防疫視同作戰，不能讓戰場擴大，要求各部會高規格處理，防範斃死豬流入市場、穩定肉品供應，並請“教育部”協調學校午餐暫以禽肉替代豬肉，避免社會恐慌。