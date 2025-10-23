2千億美元驚人承諾？郭正亮爆台美談判內幕

針對台美關稅進度，賴清德7月7日深夜與人在美國的經貿談判團隊進行視訊通話。（府方提供資料照） 中評社台北10月23日電／美國對台加徵“20%+N”對等關稅，持續衝擊台灣產業。賴清德21日表示，台美關稅談判“近日期待會有良好進展”，目前正朝“降低暫行關稅20%、且不再疊加原稅率”的方向努力。但前“立委”郭正亮22日表示，台灣可能已對美方承諾高額投資金額，他透露：“我聽到的是2000億美元，那非常驚人”！



郭正亮22日在中天節目《大新聞大爆卦》中卻爆料，“＋N可能沒了”，暗示台美之間恐有更深層的“產業交換”條件。他認為，美方並非只關心半導體，而是要整個供應鏈生態系統“一起過去”，這恐造成台灣高科技人才大量外流，對就業與內需形成長期衝擊。



郭正亮指出，蕭美琴日前的談話透露關鍵訊號，強調美方“要的不是半導體，而是整個生態系”，這顯示台灣很可能在談判中同意配合美國建構科技供應鏈。“我們當初提出替代方案，要幫美國規劃科技園區，那就是整群人都要過去，美國不需要你規劃，直接整群搬就好”。這樣的結果雖然短期對股價影響不大，但對台灣的消費、稅收與就業會帶來長遠傷害。



郭正亮研判，這場談判極可能以“人才與產業交換”為籌碼，美方同意讓台灣部分關稅優惠，作為台灣高科技產業赴美投資的回報。“我認為這裡面做了交易——我們整個高科技供應鏈過去幫你建構，美國就讓＋N免了”。郭強調“不太可能20往下降”，美方並未真正將台灣放在日韓同級的貿易位置上。



郭進一步分析，美國對台政策一向保留，關鍵在於台灣對中國的投資規模。“美國從來沒把台灣放進15%關稅領域，因為我們在大陸投資太多。如果台灣關稅太低，中國大陸就會透過台灣洗產地，美國當然不會答應”。相較之下，日本、韓國沒有這層問題。



此外，郭正亮還爆出驚人內幕，台灣可能已對美方承諾高額投資金額。“我聽到的是2000億美元，那非常驚人”！郭質疑，若加上“國防”預算提高，“請問錢從哪裡來？是要從外匯存底撥？還是增稅？成立“主權基金”？他呼籲“立法院”應密切監督，避免政策在未經完整評估下，讓台灣陷入“人才出走、財源緊縮”的雙重風險。



郭正亮最後強調，這次台美談判的重點不只是關稅，而是台灣的整體產業戰略與經濟主權問題，“如果我們用產業、用人才去換稅率，看起來短期有進展，但長期恐怕是失血的開始”。