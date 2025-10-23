俞大㵢：美趕進度盼66架F16V明年底交台

台駐美代表俞大㵢。（中評社 資料照） 中評社台北10月23日電／台灣向美採購66架F-16V戰機，預計在明年底完成交付的目標恐難達成，台“國防部長”顧立雄21日坦言，要全數交付有挑戰性。台駐美代表俞大㵢22日表示，如期交付有挑戰性，但美方正盡最大努力趕進度；另外，俞大㵢說，台美還沒有簽署貿易協定，不過透露已接近達成。



美國新聞網站Axios22日在華府舉行“國防”未來高峰會”，俞大㵢擔任壓軸與談人。



根據《中央社》報導，俞大㵢在會中被問及美國對台軍售尚未交付部分已逾200億餘美元，俞大㵢強調，數字已逐漸下降，且美國政府與相關製造商積極努力加速交付，俞大㵢說，台灣在美國總統特朗普第一任期購買的66架F-16V戰機，首架已於今年3月出廠，原定應於明年底前全數交付，雖具挑戰性，但美方正在盡最大努力趕進度。



針對台美貿易協定，俞大㵢說台灣是少數還沒有完成協議的主要貿易夥伴之一，不過非常接近達成協議，並強調雙邊關係建立在台灣關係法、里根（Ronald Reagan）政府的六項保證上，溝通是順暢、緊密且開放的。



另外，俞大㵢表示，美國是台灣最重要，甚至關係到生存的夥伴，台灣與美國政府各機構的合作進展良好。