張啟楷曝鄭麗文昔送暖柯P　白營點滴在心頭

民眾黨委員張啟楷。（中評社 資料照） 中評社台北10月23日電／鄭麗文當選中國國民黨主席，賴清德卻只送花籃沒賀電，讓鄭認為格局太小。台灣民眾黨籍“立委”張啟楷22日在政論節目說，賴連賀電都不發給鄭，反觀鄭麗文曾多次為前主席柯文哲仗義執言送暖，親自到台北看守所前譴責司法追殺，白營人點滴在心頭，這有助於藍白合。



鄭麗文過去曾多次批評柯文哲，各界關注是否會影響藍白後續合作。民眾黨主席黃國昌日前被問及此事時回應，一個成熟的政治人物為了台灣、為了人民，沒有什麼事情放不下，“那一頁早就翻過去”，這時候再藉由過去的事情，想要破壞未來合作的可能性、氛圍，大可不必，也不會成功。



張啟楷22日在政論節目《大新聞大爆卦》指出，自己曾好幾次跟鄭麗文同台，對柯文哲被司法追殺這件事情，鄭麗文仗義執言好幾次，光是他跟鄭麗文同台，鄭麗文就講過好幾次。



張啟楷說，有一次是鄭麗文宣布組成在野大聯盟時“那天他們到台北看守所去”，說柯文哲被關押了這麼久，是司法濫權、政治追殺。“我們民眾黨當然也感覺到麗文這段時間，抗拒司法追殺，給柯文哲送暖，這個我們點滴在心頭！”張啟楷強調，這個對以後的藍白合，都會有一些幫助！



張啟楷批，賴清德連賀詞都不給鄭麗文，一個泱泱大黨，送來的花那麼小，寫個高票當選，連賀詞都沒寫。賴發賀電給日本首相高市早苗當然是正常，但為什麼對台灣最大在野黨主席，賴清德連個賀詞都不發？他認為賴清德錯過了一個表示高度跟團結的機會。