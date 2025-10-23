台禁運禁宰豬延15天　綠委狂轟究責盧秀燕

綠委邱議瑩質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）台中市梧棲區爆出非洲豬瘟疫情後，“農業部長”陳駿季23日宣布全台豬隻禁運、禁宰延長至15天，並全面禁止使用廚餘養豬。民進黨籍“立委”邱議瑩23日質詢時痛批中國國民黨籍台中市長盧秀燕防疫失守，最愛驗豬肉的盧秀燕，該驗的豬卻沒驗，要求徹查地方失職責任。



“立法院”經濟委員會23日邀請“農業部長”陳駿季及“財政部”關務署長彭英偉就“非洲豬瘟防檢疫後續防疫精進作為”進行報告並備質詢。邱議瑩指出，台灣守住非洲豬瘟6、7年，今年5月才獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為亞洲唯一口蹄疫三大非疫區，如今一夕破功非常難過，台中豬場10日已有豬死亡、14日動保處卻未採樣，按規定不明死亡就該立刻採檢，結果死了117隻豬才通報。



邱議瑩質疑，該場在13日還趕快運出30頭豬販售，懷疑是趁異常趕出貨，最愛驗西部特羅豬肉的盧秀燕，台糖被她驗到虧損，現在該驗的死豬她卻不驗，盧秀燕不開防疫記者會、只拚台中購物節，知道全台豬產值多少千億元新台幣？盧秀燕擔得起嗎？



邱議瑩並要求，“農業部”每5天公布疫情與禁運措施進展，讓民眾安心，她也關切病死豬的處理方式，應變中心要求焚化，但台中主張掩埋？掩埋在哪裡？是否污染土壤與水源？政府長期呼籲嚴查違規帶豬肉入境，但國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團卻拚命削減防檢疫宣導預算，民眾黨團總召黃國昌狂砍預算，現在台灣變疫區，“農業部”卻都要幫人擦屁股、亡羊補牢。



“農業部長”陳駿季回應，病毒仍待定序確認，目前只能說是疑似非洲豬瘟，但以最高規格處理，為求精準疫調與防範擴散，禁運、禁宰與禁用廚餘養豬措施延長為15天，並以“發病期15天”為最高標準，每5天檢討一次，若疫情穩定將提早解除。