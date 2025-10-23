顧立雄：陸灰色地帶威脅　強化兩岸海空監控

台“國防部長”顧立雄接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月23日電(記者 俞敦平)針對中國大陸軍演及金門外海頻繁出現大陸船舶的情形，台“國防部長”顧立雄今日在“立法院”“外交及國防委員會”答詢時表示，“國防部”已與“海巡署”建立情資共享與通報機制，並持續加強海空域監控。對於新建成的廈門翔安國際機場啟用後航線可能越界，他指出將與民航單位協調，確保飛安與防空警戒兩不衝突。



“立法院”“外交及國防委員會”23日邀請“國防部部長”顧立雄報告業務並接受質詢。



中國國民黨籍“立委”陳永康質詢時質疑，大陸4月初舉行“海峽雷霆2025A”聯合戰備警巡，以“外線包圍、內線隔離”方式進行海空演訓，意圖孤立台灣並推動台海“內海化”；近來金門外島周邊又頻繁出現大陸商船、海警與疑似民兵船隻，有多艘關閉自動識別系統（AIS）在限制水域內下錨滯留，甚至排放污水，質疑已侵攻台灣管轄權。



顧立雄回應表示，“國防部”已與“海巡署”建立情資共享與通報機制，依現行“海上任務資源協定”分工，由“海巡署”優先執法，軍方則提供監偵與艦艇支援，必要時派遣支援艦協助執行任務。他強調，“國防部”會持續掌握外島與周邊海域動態，“以聯合行政手段共同守護海疆，不讓對方有可乘之機”。



陳永康另指出，廈門翔安國際機場將於年底或明年初啟用，跑道航向可能使民航班機飛經金門上空，形成航管與戰管的灰色地帶風險。顧立雄回應，“國防部”已注意到此問題，將與民航局及相關單位加強協調，確保飛安與防空作業互不干擾。他強調，軍方應對此類情勢時會“秉持專業防衛原則，不升高衝突”。



陳永康並建議，面對大陸透過軍演與航線操作改變現狀的行為，“國防部”應在教育訓練體系中強化國際法與灰色地帶應對研究，將《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）等內容納入“國防大學”與聯參課程，確保軍方具備法理與戰術層面的完整應對能力，並重申台海屬於國際水域，應以專業與行動維護自由航行與防衛權。