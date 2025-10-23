】 【打 印】 
菊系議員公開挺賴瑞隆　許智傑稱尚未定調
http://www.CRNTT.com   2025-10-23 13:42:42


綠委許智傑23日受訪。（中評社　蔣繼平攝）
　　中評社高雄10月23日電（記者　蔣繼平）民進黨高雄市長初選明年1月民調決勝負，局勢升溫。針對菊系的民進黨籍高雄市議員簡煥宗公開支持綠委賴瑞隆參選高雄市長，同屬新系的許智傑23日表示，菊系目前沒有定調支持誰，大家都會互相幫忙，“怎麼說、怎麼講，我們就聽聽就好。”

　　民進黨高雄市長初選目前4搶1，林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等4名綠委競逐，民進黨預計明年1月12日至1月17日辦理黨內初選民調。對手部分，中國國民黨可望由高雄市黨部主委、藍委柯志恩再戰。

　　簡煥宗19日成立“簡煥宗摯友會”備戰議員初選並於台上公開支持賴瑞隆參選高雄市長。因為賴瑞隆、許智傑同屬新潮流，引起地方關注菊系動態。

　　許智傑23日受訪時表示，大家都是兄弟姊妹，各自努力，大家都會互相幫忙。他更說“我想沒有百分百的啦，都會互相幫忙，因為都是黨內同志，未來也會團結一致，不用擔心。”

　　被追問菊系目前會支持誰？許智傑表示，不會，當然還沒有定調。他補充，應該這樣講，互相支援都是沒問題的，“怎麼說、怎麼講，我們就聽聽就好。”

　　被問及邱議瑩21日有辦政策發表會，近期是否有相關規劃？許智傑表示，最近也在拍影片，陸陸續續有關政見的影片會向社會發布，針對不同區域、不同建設方向，讓各地鄉親知道還有什麼改善空間。

　　許智傑最後也強調，都保持良好風度，兄弟爬山，最後我們一定會團結，贏得最後勝利，請大家不用擔心。 


