新台幣改版“去孫”？楊金龍：無政治考量

台“央行”總裁楊金龍接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）台“央行”啟動新台幣鈔券改版，為24年來首次，但前台“央行”總裁彭淮南曾說過，新台幣改版總花費要500億元新台幣。台“央行”總裁楊金龍23日強調，這次改版絕對沒有政治考量，銅板不會更動，紙鈔以千元與百元為主，目前尚無法估算總成本。



目前新台幣千元紙鈔圖案是4個小朋友，已去政治化，百元鈔圖案是孫中山，“中央銀行”動作被質疑是要“去孫”。



“立法院”財政委員會23日邀請台“央行”總裁楊金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告並備質詢。



楊金龍指出，台灣上次改版已距今24年，與其他國家相比速度相當慢，這次改版主要是配合防偽與科技進步，他在“國會”絕不說誑語，這次改版不涉政治。



楊金龍說，目前流通在外的新台幣約10億張，會逐步汰換，新鈔成本約每張1.5元，較過去增加約40%，但整體總金額仍無法確定。對於彭淮南曾估改版需500億元？楊金龍說其中5分之4是銅板成本，此次未納入硬幣更換，因此金額會降低。



至於去年“世界12強棒球紀念銀幣”未完售部分，楊金龍說，原訂預購上限3.6萬枚，實際繳款僅2.85萬枚，“央行”只製造這麼多，有人重復下單卻沒付款，剩餘會發完，不會再另行鑄造。



中國國民黨籍“立委”賴士葆質詢，新台幣改版恐涉政治考量，並重提彭淮南所說的500億元改版成本，他不知道還能不能多尊敬楊金龍。美國鈔票多年未大改，只調整肖像大小。另外關於紀念銀幣滯銷問題，指一枚售價1600元、剩餘7500枚，這些紀念幣要怎麼處理？



楊金龍回應，紀念幣市場太久確實會冷卻，也製造“央行”的困難，剩餘會發掉。