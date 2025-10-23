台持黃金已賺逾十倍　楊金龍：不排除再買

台“央行”總裁楊金龍答詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）國際金價飆升，台灣“中央銀行”現持有黃金約424公噸，全球排名第15，帳面潛在獲利超過10倍。即使金價高漲，台“央行”總裁楊金龍23日表示不賣，若外匯存底充裕，不排除再買進。



“立法院”財政委員會23日邀請台“央行”總裁楊金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告並備質詢。



楊金龍表示，台“央行”持黃金為長期資產配置的一部分，不會因價格波動而變動策略。至於未來是否跟進其他國家央行加碼買進黃金？楊金龍說，若外匯存底足夠，也會考量再買進。



民進黨籍“立委”郭國文質詢，“央行”現持有黃金約424公噸，全球排名第15，市值約1.8兆元新台幣，市場估算平均成本每盎司約400美元，以現行金價約4000美元計算，帳面獲利超過10倍，“央行”是否考慮會趁高價出脫部分持金，實現獲利。



楊金龍重申，“不賣”，並回應郭國文提及當年“央行”買金是為平衡台美貿易順差，那個方法確實用過，但美方並不承認。



民進黨籍“立委”王世堅則指出，台灣GDP中出口佔比達62%，“央行”須穩定匯率與外匯操作，“政府應默許央行兩大權力：第一不說實話、第二掌握外匯操作”，以維持金融穩定。楊金龍則是微笑以對。