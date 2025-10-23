藍委黃仁關心無人機部隊　軍方說明進度

左起台“國防部長”顧立雄、作戰暨計劃次長連志威接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月23日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”黃仁今日在“立法院”“外交及國防委員會”質詢中，關心台陸軍擬成立無人機部隊的進度與戰術化配套。台“國防部”作戰暨計劃次長連志威說明，無人機推動已完成整體作戰構想與運用準則，並交由各軍種依任務細化訓練；戰規司長黃文啟則表示，海軍瑞淵無人機已有既有編制，針對MQ-9B等高階系統的訓練亦已展開，明年起將派教官赴美受訓。台“國防部長”顧立雄承諾，將督導人員、維保、資料分析等配套，確保無人機部隊形成實質戰力。



“立法院”“外交及國防委員會”23日邀請“國防部部長”顧立雄報告業務並接受質詢。



黃仁指出，“國防部”在推動無人機部隊過程中，容易落入“有裝備就等於有戰力”的誤區。他強調，戰力的關鍵在於戰術運用與人員整備，要求“國防部”說明除了飛手外，是否同步培訓航電維護員、資料分析員及指揮官等專業人力，並要求提供訓練時程與跨軍種協同計劃。



連志威回應，“國防部”推動無人機是“先從作戰運用規劃出發”，依任務區分為偵察型與攻擊型無人機，並整合現行精準武器與制式裝備，建構多層次擊殺鏈。他說，“國防部”已制定無人機作戰運用準則，並交由各軍種依任務細化教學與訓練；最小作戰單位為無人機小組，包含組長、偵監操作手、攻擊手與後勤操作手，將逐級擴編為中隊與大隊。



戰規司長黃文啟補充，海軍現行的瑞淵系列無人機已有完整編制與人員，針對新型MQ-9B系統，初期人員選訓已啟動，明年起將派教官赴美接受航管、電子等完整訓練。他強調，無人機要發揮效能，需建立完整訓練體系，涵蓋平台操作、安全程序、任務規範、徵收流程、電磁對抗及地面火力整合等多層級課程。



顧立雄則回應，“國防部”完全認同“武器不等於戰力”的觀念，無人機戰力必須建立在戰術運用、後勤維護、資料處理與指管協調的整體整合上。他表示，“國防部”將持續督導各軍種強化訓練能量，確保無人機部隊成為可即時運用的作戰單位，並承諾後續將就進度向“立法院”報告。



黃仁最後表示，無人機部隊成軍不應淪為“形式上的空殼”，要求“國防部”盡速提出具體的訓練規劃與進度表，並預告將在下次質詢時追蹤落實情形。