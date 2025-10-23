綠委許智傑會勘高雄鳳山水庫光電板表態力挺

綠委許智傑23日前往設置光電板的鳳山水庫會勘。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月23日電（記者 蔣繼平）台南烏山頭、高雄鳳山水庫等鋪設光電板被強烈質疑污染民生用水。爭取民進黨高雄市長初選提名的綠委許智傑23日帶“中央”、地方相關單位前往設置光電板的鳳山水庫會勘，協助執政團隊闢謠。許智傑要求“經濟部”能源署成立單一窗口處理各種意見，才能清楚回應並釋疑。



參與台南市長初選的綠委陳亭妃日前就烏山頭水庫光電板引起民眾疑慮提出質詢，賴清德隨後在民進黨中常會要求陳亭妃說明。賴並嚴正指出，現在有很多關於烏山頭水庫的謠言，中央黨部和“經濟部”都積極在澄清，希望地方民意代表跟執政團隊可以同一陣線，澄清不實謠言。



許智傑23日上午會勘位於高雄市小港區的鳳山水庫光電板及水庫水質，“經濟部”、“環境部”、台電、台水公司、高雄市政府等相關單位參與。民進黨籍前高雄市議員陳致中、民進黨籍前高雄市議員蔡昌達、要參選議員的黃雍琇等也都到場關心。



許智傑表示，到底會不污染、影響民生、甚至被誤解，人民有知的權利，所以今天來會勘，瞭解鳳山水庫用水維護是不是有達到標準，也讓台電、台水、“環境部”來現場做說明，盼理性看待。雖沒有一百分的行政政策，但該要求的，也要求要做好。



“要有單一窗口來回應！”許智傑表示，因為各地太陽能板、風電等，設置的准與廢，都是能源署在決定，希望“中央”與地方成立單一窗口，不要能源署、水利局、環保局意見不一，人民無所適所。他希望能源署要主責，幫人民把答案找出來。



簡報時讓台電澄清鳳山水庫是工業用水，不是飲用水。自來水公司也說民生取高屏溪，請民眾放心。能源署則強調清潔是用清水、加物理方式來清洗。