台中爆非洲豬瘟遭綠圍攻　藍黨團促綠少口水

國民黨團召開“面對非洲豬瘟：闢謠+提問”記者會，左起藍委吳宗憲、黨團首席副書記長林沛祥、藍委牛煦庭。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月23日電(記者 俞敦平)台中爆發非洲豬瘟，綠營圍攻中國國民黨籍台中市長盧秀燕失職，並批藍委刪檢疫預算。國民黨“立法院”黨團今日召開“面對非洲豬瘟：闢謠＋提問”記者會，批評綠營政客與側翼藉防疫議題操作政治口水，呼籲政府回歸專業、強化邊境檢疫與產業防護。黨團首席副書記長林沛祥、“立委”吳宗憲及牛煦庭指出，疫情破口與政策反覆有關，並強調“防疫要團結、不是鬥嘴”，要求“中央”、地方共同補漏洞。



台中市梧棲區爆出非洲豬瘟疫情後，“農業部長”陳駿季23日宣布全台豬隻禁運、禁宰延長至15天，並全面禁止使用廚餘養豬。



國民黨團23日召開“面對非洲豬瘟：闢謠+提問”記者會，首席副書記長林沛祥、“立委”吳宗憲、牛煦庭出席。



非洲豬瘟於台中現蹤後引起社會關注，綠營網路輿論質疑國民黨團曾刪除防檢疫預算。林沛祥在記者會上駁斥此說，強調防疫預算並未縮減，問題出在政策執行與邊境管理。他回顧，2018年疫情爆發後地方首長曾主張全面禁用廚餘餵豬，但“中央”最終“有條件開放”，導致潛在破口。他呼籲政府勿再政治化操作，應強化檢疫、封堵走私，讓第一線防疫人員“有制度可依、有資源可用”。



吳宗憲則指出，民進黨“行政做不好就怪預算”，但真正的漏洞在邊境走私。他引述海關統計，自2014至2017年查獲走私肉品近兩萬公斤，走私比例遠高於旅客攜帶，呼籲政府檢討司法懲處過輕與稽查不足。他強調，“有為的政府要找出問題，而不是吵架”。



牛煦庭表示，非洲豬瘟不會憑空出現，顯然為境外移入。台中市府依標準流程應變，初期因病徵不明未通報“情有可原”。他呼籲“中央”與地方應攜手合作、儘速公布疫調結果，並在防堵疫情的同時協助養豬業轉型升級。他強調，防疫不該被口水戰掩蓋，“希望謠言止於此，讓專業回到防線上”。