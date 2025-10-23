美逼投資掀亞洲金融風暴？楊金龍：台股很強

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）韓國總統李在明日前接受《路透社》專訪表示，若無美韓貨幣互換協議，韓國在履行對美3500億美元投資承諾時，恐再現1997年金融危機情境。中國國民黨籍“立委”賴士葆23日質詢，台灣若也跟進對美投資4千億美元，是否會掀起亞洲金融風暴？台“央行”總裁楊金龍答詢，要去問韓國央行跟財政部，記得衹有說是韓國金融危機，台股自己很強。



美韓2國於7月達成協議，美國將對韓國商品徵收15%關稅，做為協議部分內容。韓國同意設立3500億美元對美投資基金，但雙方自此在該投資承諾細節上陷入僵局，2國政府尚未達成正式協議。李在明日前接受路透社訪問表示，若無貨幣互換，按美國要求方式斥資3500億美元並以現金投資美國，韓國將面臨1997年金融危機時的境況。



“立法院”財政委員會23日邀請“央行”總裁楊金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告並備質詢。



楊金龍表示，韓國講的是韓國金融危機，不是亞洲金融風暴，請賴士葆要去問韓國央行、“財政部”，台灣很健全，台股也表現不錯。



賴士葆質詢，台灣是否也要給美國4千億美元投資？楊金龍說，多屬台灣民間企業行為，那是企業對外投資，不是政府操作，台灣外匯存底穩健。



至於美國貨幣政策走向，楊金龍說，市場認為美國10月與12月各可能降息一碼，但他不願臆測，因為猜測會誤導投資人。“央行”不會根據外界臆測調整匯率政策。



在金價與資產問題上，楊金龍回應，“央行”今年未增持黃金，目前主要買金的國家是俄羅斯、中國、哈薩克與印度，台灣沒有增加。近期黃金漲勢主要來自民間市場操作，而非各國央行大量進場，他不去臆測黃金後勢。



賴士葆質詢，美國與韓國達成協議後，韓國若以現金履行3500億美元投資，將面臨沉重壓力。而日本已拒絕美方要求的5500億美元投資。他批評，若台灣外匯存底僅約5800億美元卻投入4千億，李在明都說恐掀亞洲金融風暴。



賴士葆針對“央行”對美降息與新台幣匯率的看法，諷楊金龍答詢都在“烏龍踅桌（閩南語：顧左右而言他）”，讓他對楊金龍的表現少了幾分尊敬。