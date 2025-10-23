綠帶風向稱藍砍預算才爆豬瘟　民眾黨團痛批

台中市爆出非洲豬瘟疫情，民眾黨團批，邊境檢查防疫預算年年攀高，一出事就哭窮。（照片：民眾黨團提供） 中評社台北10月23日電／台中市梧棲區爆出非洲豬瘟疫情後，“農業部長”陳駿季23日宣布全台豬隻禁運、禁宰延長至15天，並全面禁止使用廚餘養豬。台灣民眾黨“立法院”黨團23日指出，此刻本應不分朝野黨派，全台團結一心應戰，但綠媒仍不甘寂寞，配合側翼發動政治攻擊，試圖將此次防疫不力歸咎於預算被刪了新台幣2000萬。“一出事，就哭窮”的老招玩不膩，反觀過去前“行政院長”蘇貞昌任內，相關預算約4.5億，他親自到機場要求嚴查嚴守，如今預算大幅增加卻破功，真的高下立判。



民眾黨團表示，側翼先攻中國國民黨籍台中盧秀燕市長延誤通報，要負最大責任；卻被“農業部長”陳駿季“來源最可能是違法肉品帶入境混進廚餘”一句話打臉。更被發現，國民黨籍雲林縣長張麗善2018年上任後就禁止廚餘養豬，防止豬瘟從大陸傳入，卻被時任“行政院長”賴清德反對；養殖業者反嗆“賴清德才是罪魁禍首！”



民眾黨團說，眼見火燒府方，綠營趕忙改打在野刪預算罪大惡極，造謠“都是民眾黨砍了食藥署的邊境查驗預算害的！”但整理近幾年政府預算書，食藥署所編列的“食品邊境查驗及國內外稽查管理”預算，從2021年的4億7千多萬，攀升到2025年達6億2千多萬；“立法院”審核通過的法定預算，也從2021年的4億5千萬，年年增加到2025年的5億6千萬。側翼與其怪東怪西，不如問問為何預算年創新高，過去連七年能守住豬瘟，換上賴清德、卓榮泰就破功？