美豪豬法案　台軍方：縮短採購新創武器時間

綠委李坤城質詢台“國防部長”顧立雄(中)、戰規司長黃文啟(右)。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北10月23日電／美參議院外委會22日通過連串法案，其中4項涉及台灣，包括簡化冗長對台軍售程序的豪豬法案（PORCUPINE Act），讓台灣享有與北約盟友同等的待遇。台“國防部戰規司長”黃文啓今天表示，主要對於採購新創產業的武器，具有壓縮時間的效益。



豪豬法案意在簡化受美國“武器出口管制法”約束的對台軍售流程，以縮短正式通知國會軍售的時間及提高需要知會的金額門檻，讓台灣與北大西洋公約組織（NATO），以及日本、澳洲、韓國、以色列等“北約+”（NATO Plus）的成員享有同等軍售待遇。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄報告業務概況，並備質詢。



民進黨籍“立委”李坤城關切豪豬法案對於台灣軍購的效益，以及法案顯示的政治意涵。



顧立雄表示，此彰顯美國對台海和平穩定重視，讓台灣享有跟北約盟友一樣待遇，顯示美國對於印太區域維持現狀，高度認為是美國核心利益。



黃文啓表示，豪豬法案主要是縮短目前美國對台軍售知會國會的效期從30天變成15天，但就軍售項目而言，如果是傳統的大型軍售，主要問題還是在議約階段跟廠商產製，所以法案的影響不會太大。



黃文啓說，但如果是新創產業，如近期出現的人工智慧武器，產製期間比較短，例如軍方先前採購的Altius-600M攻擊型無人機，這種由新創產業做的產品，法案所帶來時間的壓縮，或許就可以帶來時間上的效益。

