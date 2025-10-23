布局台北市接棒蔣萬安？連勝文：別幫我算命

針對有媒體爆料連勝文布局再選台北市長，連勝文發文否認。(照片：連勝文臉書) 中評社台北10月23日電／中國國民黨當選人鄭麗文昨日宣布第一波人事，有媒體報導，黨中央人事泰半由連系把持，其實正為了國民黨副主席連勝文再返台北市長鋪路。連勝文今日在臉書發文否認，並強調不用替他“算命”、“編織不存在的政治想望”。



連勝文曾在2014年代表國民黨角逐台北市長獲40.82%得票，最終以約25萬票之差敗給得票57.16%的柯文哲；2021年起出任國民黨副主席。



鄭麗文昨日宣布由前國民黨秘書長李乾龍擔任副主席兼任秘書長，前黃復興黨部主委季麟連接任副主席。



《CTWANT》報導，鎂光燈前好久不見的副主席連勝文扛下主席選務，再度躍上公眾視野，更在黨務交接扮演吃重角色。鄭麗文儘管選前氣勢飽滿喊話志在必得，但選後她才說“根本沒先找班底”，如今必須快快“拼裝”團隊。除了找前國民黨秘書長李乾龍回鍋外，也轉向老長官連戰家族求助，鄭麗文儼然已坐上“大連艦隊”。



該報導指知情人士爆料，其實連勝文對選舉一直存有心念，但2014年與民眾黨創黨主席柯文哲對戰台北市長一役實在太悽慘，因此轉趨幕後的他改從培育青年與深耕企業人脈著手，已極少碰觸政治敏感話題，但仍對未完成的市長一局似乎仍有懸念。



中國國民黨台北市長蔣萬安將爭取連任2026，該報導也指出，此次黨主席選舉，意外替連勝文“掃”掉2030年北市長可能對手，那就是慘遭鄭麗文與郝龍斌夾擊“棄保”的“立委”羅智強。



連勝文今日透過臉書嚴正否認相關傳聞。他強調自己“沒有算命的習慣，也不會玩塔羅牌，更不認識印度神童”，呼籲媒體不要再替他“算命”，也不要“編織不存在的政治想望”。連勝文說：“我命由我不由人，懇請媒體朋友將焦點鎖定在真正值得關注、正在力爭上游的動人故事上。”