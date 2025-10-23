全教產叫屈　國小兼任代課教師月薪不到3萬　

全教產建議政府可思考建立“教學專業保障薪資”制度。（中評社 資料照） 中評社台北10月23日電／台灣基本工資明年起調升為每月2萬9500元新台幣，“全國”教育產業總工會（全教產）23日指出，國小兼任代課教師每節課收入僅新台幣336元，每周上22節課，月薪不到3萬元。呼籲政府建立保障薪資制度，達到一定節數就改以月薪制計算，並將教師的隱性工時，納入薪資評估。



全教產今天發布新聞稿指出，國小的兼任代課教師如果每周上22節課、每月4周，收入共2萬9568元，只比最低工資高一點。然而這項工作卻須“全天候付出”，包含備課、批改作業、處理學生日常狀況等。但制度卻將他們等同於只按“鐘點”計算的臨時人力，忽視教育工作的專業連續性與精神投入，不僅讓教師士氣低落，更形成了對教育品質的長期侵蝕。



全教產解釋，教育並非“按時數出貨”的產業，每一節課的背後都是課程設計、學生差異觀察、班級經營與親師溝通等繁復而深層的工作。將教師專業拆解為“單節工時”，實際上是將教育視為可替換、可量化的勞務，削弱了整體教育體系的穩定性。



全教產表示，現行制度已導致許多有心投入教育的年輕人望而卻步，低廉的薪資對於兼代課教師更是沒有吸引力，甚至是羞辱。長遠而言，這是教育現場“人才空洞化”的警訊。



全教產建議政府可思考建立“教學專業保障薪資”制度，當代課教師負擔達一定節數（例如每周20節以上），就自動轉為具“專任保障薪資”身分，不再以單節計酬，而以“月薪制”保障（國小專任教師起薪約4.8萬元）。

