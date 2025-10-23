台南藍軍光電板實驗秀　嗆問3個月後能喝？

國民黨台南市議員蔡育輝等人質詢時敲碎光電板，投入烏山頭水庫水樣中，請台南市長黃偉哲簽名封存3個月後檢驗。（照片：國民黨台南市議會黨團提供） 中評社台南10月23日電／台南烏山頭水庫有11.5公頃的湖面設置光電板覆蓋，相關照片披露後引發社會嘩然。中國國民黨籍台南市議員市議員蔡育輝、蔡淑惠與李中岑23日於總質詢帶來“實驗秀2.0”，當場請台南市環保局長許仁澤敲碎光電板，投入先前取自烏山頭水庫的水樣，並要求民進黨籍台南市長黃偉哲簽名、貼封條密封儲存3個月，屆時再檢驗水質“看能不能喝”，以此反擊民進黨中央強調“水庫水質不受光電影響”的說法。



蔡育輝指出，民進黨中央在烏山頭水庫種電，既沒通知地方民代，也沒環評，一張烏山頭水庫清洗光電板照片，才將事件揭發，為保護市民民生用水安全，國民黨團要求拆除一期光電板，並停止二期種電，民進黨“立委”郭國文說烏山頭水庫只供應灌溉用水，沒供應民生用水，還喊告，烏山頭水庫種電事件，引爆全民怒火，但民進黨中央仍硬凹，說水庫水一年檢驗5次，都符合標準，結果調出資料，只驗3次還有紅字，且不是針對電板水質進行化驗。



蔡育輝痛批，台南市種電面積是全台第一，被網友貼上光電之都，一點都不光彩因為光電貪瀆弊案叢生，光七股種電面積就達3500多公頃，農田、魚塭都被毀了，生態環境都重創，連提供台南人民生用水的烏山頭水庫都不放過，還差烏山頭水庫的11.5公頃！為了保護烏山頭水源的純淨，不可以釣魚，連網魚都不可以，為何可以設置太陽光電板？



蔡育輝怒說，以全統香豬油案為例，檢驗合格卻不合法，食安專家說，餿水油品精煉後，品質檢驗完全正常，但，不可食用，同理可證，烏山頭的水庫被光電板汙染過，就算經過自來水廠加工，也不宜當民生用水食用，既然民進黨中央說烏山頭水庫的民生用水沒污染可飲用，現在現場敲碎光電板，放入搭竹筏取樣的烏山頭水庫水之內，請黃偉哲簽名，貼上封條，3個月後進行檢驗！



蔡育輝說，台灣缺電不只發展綠電，核電更是更好的選項，黃偉哲說人民擔心核廢料問題，核電要設在哪？蔡育輝說，他強調的是核融合新核能科技，沒地方放，放他家啊！而且，為更明確表達烏山頭水庫種電的怒火，將到賴清德位於台南安平的家抗議，請警察局不要反對陳抗申請，並送上光電水，讓他澆花洗澡和煮飯，只要申請陳抗案同意，歡迎民眾報名參與表達反對在烏山頭水庫種電的心聲。