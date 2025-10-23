台南藍議員憂心非洲豬瘟　影響滷肉飯小吃

左起，台南市議員李中岑、蔡育輝、蔡淑惠。（國民黨台南市議會黨團提供） 中評社台南10月23日電／台灣出現非洲豬瘟！中國國民黨籍台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑23日進行聯合總質詢，就率先針對非洲豬瘟本土疫情提出質詢，因為台南人喜歡吃滷肉飯配魚丸湯，就算宣導不會人畜共染，民眾還是擔心。民進黨籍台南市長黃偉哲市長表示，市府已啟動跨局處防疫應變小組，針對上中下游養殖戶、販售業者、餐廳和廚餘，進行全面防範，非洲豬瘟不是食安問題，民眾不須恐慌。



台中市梧棲區爆出非洲豬瘟疫情後，“農業部長”陳駿季23日宣布全台豬隻禁運、禁宰延長至15天，並全面禁止使用廚餘養豬。



藍議員李中岑問，台灣出現非洲豬瘟疫情，民眾非常關心。雖然專家一直強調非洲豬瘟，人豬不會共染，可是民眾還是很擔心吃到非洲豬瘟豬肉。台南人最愛點一碗滷肉飯配著魚丸湯，這是台南的幸福滋味，簡簡單單就解決一餐。這樣的庶民小吃，因非洲豬瘟起了小變化。有些滷肉飯店和一些米其林餐廳，近期公開宣稱不用豬肉，使用豬肉的台南小吃會受到影響嗎？市府該如何協助和防範？



台南市長黃偉哲表示，台南養殖的豬肉最鮮美，所以台南的滷肉飯最好吃。非洲豬瘟的出現，讓一些米其林餐廳和小吃業者紛紛表態，近期不推豬肉美食，因為中央已提出5天禁運等相關措施，所以消費者應該吃的是冷凍豬肉，只要高溫烹調無須擔心。



台南市衛生局長李翠鳳指出，烹調食物溫度只要超過70度，豬肉都是安全的，這不是食安問題，市民可以安心。



農業局長李芳林提及，台南市有526場養豬場，畜養的豬隻57萬5千多隻，佔全台養豬比例11.38%，會做好源頭管控。



“小朋友健康也需要關心”，藍議員蔡育輝質詢，國民中小學教育基金是專款專用，為了學童健康，應該落實班班有鮮乳政策。目前台南市國中小發展基金有新台幣27億回編，花不完的法定預算，是否拿出一些來支持班班有鮮乳政策？當初民進黨中央說，班班有鮮乳中央出錢，結果呢？中央不出錢導致班班有鮮乳之亂。黃市長明年就卸任，為了孩子健康，請建立制度。