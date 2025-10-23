前中壢副市長秀交接清冊史料　駁台地位未定

葉連燈。(中評社 資料照) 中評社台北10月23日電／美國在台協會（AIT）日前拋出“台灣政治地位未定”說法，引發熱議。桃園市前中壢市副市長葉連燈喜愛歷史，年少時逛書店收藏2本《台灣警備總司令部軍事接收總報告》，內容詳細記載二戰後台日交接軍事基地、武器與各式裝備等珍貴史料。他表示，清冊上清楚記載二戰後台灣是由中華民國接收，上面更有日本近50枚關防。



光復節今年起訂為公定假日，近期也有單位提出台灣地位未定論，他認為應跳脫黨派，更客觀的看待歷史事實。



根據《中時新聞網》報導，葉連燈過去是中壢市民代表、中壢副市長，他說年輕時喜愛研讀歷史書籍，30多年前在台北一家老書店買到2本台日戰後交接清冊，由日方詳細記載當時在台灣所有的軍需、動產與不動產物資，包含各大航空部隊、獨立中隊的地點、武器、彈藥、人員等資料，連擁有的鍋碗瓢盆都記載得一清二楚，清冊內清晰可見日方各軍事單位蓋上49枚關防印鑑章，後來他找遍“國家”圖書館等單位，都沒發現類似的清冊或書籍，更顯其珍貴性。



葉連燈提到，在移交的清冊中，可以感受到日本雖為戰敗國家，但卻可以井然有序退出舞台並造清冊，鉅細靡遺將所有的物資財產移交給當時的中華民國，這也是戰爭史上罕見，也讓人看見讓人欽佩的“日本精神”。另外，在清冊內載明，日方是將台灣本島移交給中華民國政府，這是不可爭的事實。近期美國在台協會（AIT）及民進黨相繼重提台灣地位未定論，相關存疑雖然尊重其看法與立場，如今已過80年，在法理與情理上他認為已無任何意義，認為“‘中華民國’是最大公約數”。