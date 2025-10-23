和碩童子賢：中美貿易若持續互卡將沒完沒了

和碩董事長童子賢23日在新竹受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月23日電（記者 盧誠輝）台灣半導體產業協會（TSIA）23日下午召開2025年會，和碩聯合科技董事長童子賢受訪時表示，中美貿易爭端加劇，幾乎每周或每個月都有新招，但自從二戰以來，全球產業都需要互相依賴，如果現在要用“互卡”的態度，就會回歸到“國家安全”戰略，而目前全球如果要用“互卡”的態度，將沒完沒了。



台灣半導體產業協會23日下午在新竹國賓飯店召開2025年會，包括童子賢、台灣半導體產業協會理事長、台積電資深副總經理侯永清、鈺創科技創辦人兼董事長盧超群、聯發科技副總經理吳慶杉、臻鼎科技集團董事長沈慶芳、台積電資材管理處長柯宗杰、京元電子總經理張高薰、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、新竹陽明交通大學副校長暨產學創新研究學院院長孫元成等人都到場出席。



童子賢在會後接受媒體聯訪，針對近期美國總統特朗普為報復中國管制稀土出口揚言要祭出“關鍵軟體”出口限令一事指出，目前全球如果要用“互卡”的態度是卡不完的。中美雙方幾乎每隔一陣子就會有新招數，那就會變成對方要應付，這樣下去將沒完沒了。



童子賢提到，自從二戰之後，全球基本上是一個地球村的世界，全球沒有一個產業能不透過國際合作來達成，幾乎所有產業都要互相依賴。他舉例，一個國家要種田若沒有其他國家提供化學肥料、育種或選種，只有田地也種不出農產品，所有產業包括鋼鐵、化工、數位到農業，都是彼此合作的結晶。



他認為，中國限制稀土出口恐怕也只有一部分有效，因為只要有另一個國家願意大量開採，大概2到3年就能解決一大部分問題。如果中國卡稀土，會逼得美國跟澳洲重新大量開採，所以最近才會看到特朗普要跟澳洲簽訂礦產協議。



童子賢強調，稀土產業不是技術真的卡住，而是過去美國跟中國買稀土是基於商業考量，用買的比較划算，但如果現在中美要用“互卡”的態度，就會回歸到“國家安全”戰略考量。