柯文哲：起訴書是假的　濫訴栽贓卻是真的

柯文哲批評，過去的報導與檢察官的起訴書是假的，濫訴栽贓卻是真的。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北10月23日電／台北地方法院23日續審前台灣民眾黨主席柯文哲涉入京華城及政治獻金等案，並傳喚年代集團創辦人邱復生出庭作證。柯文哲在發表意見時感嘆，自從交保後就開始一直生病，現在他是難過比生氣多，並說台灣要做的事情很多，“結果我們都浪費力氣在做這種沒有意義的事。”今天法庭上證明了，過去這些報導與檢察官的起訴書是假的，濫訴栽贓卻是真的。



柯文哲23日臉書發文表示，2024年大選結束後，他和邱復生討論民眾黨的長遠發展，當時邱復生提議，可成立一個網路媒體平台，整合民眾黨及柯文哲本身已有的網路資源，讓政黨朝向“數位智慧化”發展。邱復生並請人進行研究，製作並提供一份企劃案供他評估。



柯文哲說，這是一項“專業服務的合作委託”，並非起訴書中所認定的“投資”，一般投資協議書必須約定出資比例、分紅比例、退股機制，“在我委託邱復生先生契約裡完全沒有提到”。



柯文哲感嘆，今天卻在法庭裡，討論他可否使用自己的政治獻金賸餘款，協助民眾黨繼續發展。柯文哲指出，其實檢察官在起訴前，只要稍加查詢，就可以知道答案了，“但他們卻把合理合法的支用，惡意曲解成我爲了個人獲利的投資。”



柯文哲批評，《鏡週刊》曾大篇幅報導“柯文哲一百萬買媒體，黨政軍退出媒體喊假的！”今日法庭上證明了，過去這些報導與檢察官的起訴書是假的，濫訴栽贓卻是真的。



柯文哲提到，今天看著3位法官、公訴檢察官、辯護人、記者，以及因自己而受到牽連的朋友與同事，每次都有這麼多人聚集在法庭上，不禁思考，“我們究竟是為了什麼在這裡浪費時間？台灣還要繼續無謂的虛耗下去嗎？一想到這裡，我的難過遠遠大於氣憤。”



柯文哲強調，台灣要做的事情很多，結果都浪費力氣在做這種沒有意義的事，“今天把邱復生這位媒體界的大老找來這裡，目的只有一個，就是讓這個社會知道‘檢察官把柯文哲求刑28年6個月，是怎麼湊出來的。”