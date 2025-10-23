民調：賴清德不滿意度五成三　滿意度四成

賴清德的施政滿意度為40.1%，不滿意度53.3%。（照片：《美麗島電子報》提供） 中評社台北10月23日電／《美麗島電子報》今天公布10月最新民調顯示，賴清德施政滿意度由8月的低點31%回升至40.1%，也較9月大幅上升4.6個百分點，重新突破4成大關。不滿意度同步下降，從57%降至53.3%，仍高於滿意度。



民調顯示，賴清德的不滿意度同步下降，從57%降至53.3%，但仍高於滿意度。其中在政黨支持者分布上，國民黨選民對賴清德高度不滿，高達86.8%給予負評；民進黨支持者則有83%表示滿意，13.8%不滿；民眾黨支持者的不滿意度高達91.2%，滿意者僅7.6%。



而在信任指標部分，賴清德的“信任度”也提升，較前月增加4.2個百分點，達41.7%；“不信任”則從52.3%降至47.5%，顯示略有改善，但不信任度仍高於信任度。



至於“行政院長”卓榮泰，其施政滿意度從上月的31.2%上升至37.5%，不滿意度由50%降至45.3%，呈現回升趨勢。



至於台灣經濟評價，民眾對現況的看法雖仍偏向保守，但已有小幅改善。共有32.2%的受訪者認為“經濟正在好轉”，比上月增加1.9個百分點；悲觀者仍佔62.5%，但也較前月下降1.4個百分點。



整體觀察，賴清德與卓榮泰的民意曲線正在脫離罷免效應的陰影，顯示政策節奏與行政穩定度逐漸被民眾肯定。

