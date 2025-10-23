台積電侯永清：台灣綠電執行力令人擔憂

台積電資深副總經理侯永清23日在新竹受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月23日電（記者 盧誠輝）台灣近年全力發展綠電，讓半導體產業電力供應問題引發外界關注。台灣半導體產業協會理事長、台積電資深副總經理侯永清23日受訪表示，台灣綠電應可滿足甚至略多於產業需求，但他擔憂的是執行力，就是規劃能否如期實現？希望政府應提供一個年度時間表，以便業界定期檢驗綠電的執行力。



台灣半導體產業協會23日下午在新竹國賓飯店召開2025年會，包括侯永清、和碩聯合科技董事長童子賢、鈺創科技創辦人兼董事長盧超群、聯發科技副總經理吳慶杉、臻鼎科技集團董事長沈慶芳、台積電資材管理處長柯宗杰、京元電子總經理張高薰、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、新竹陽明交通大學副校長暨產學創新研究學院院長孫元成等人都到場出席。



侯永清在會後受訪時，針對台灣綠電供應問題指出，就協會的了解，依照目前政府的規劃，綠電應可滿足甚至略多於產業需求，但協會最擔憂的是執行力，就是規劃能否如期實現？因此，協會呼籲政府應提供一個年度時間表，以便業界定期檢驗綠電的開出進度。



侯永清提到，電力供應是全球半導體產業發展中最大的瓶頸之一，因此協會對未來電力發展也提出三項核心關切點。第一是總電量保障，協會已向政府提出會員公司未來十年的用電預估量，希望政府在總電量規劃上能確保供給，使產業不受影響。



侯永清說，第二則是綠能供給確定性，因為綠色能源供應至關重要，須確保綠能的數量充足，以應對全球排碳的議題。第三是電力穩定性問題，除了電力總量要足夠外，也必須確保供電穩定，不會跳電，因為短時間的斷電會對製造業產生極大影響，所以最重要的是應確定電力系統在極端情形下仍能持續供應。