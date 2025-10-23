台各作戰區建置無人機大隊　明年7月前成編

綠委陳俊宇質詢台防長顧立雄。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北10月23日電／台“國防部長”顧立雄23日赴“立法院”“外交及國防委員會”做業務報告，其中提到各作戰區將新增無人機大隊；民進黨籍“立委”陳俊宇質詢時提及無人機大隊的架構及編裝規劃，台陸軍參謀長陳建義則進一步指出，規劃在明年7月前全部成編。



顧立雄報告時表示，因應作戰形態轉變等因素，軍方組織調整以“科技取代人力、火力取代傳統兵力”為原則，朝“組織精實、權責分明、指揮層次合理、精進效率”方向發展，配合各式無人系統及人工智慧輔助決策等新興科技導入，以建置現代化、知識化及專業化部隊，有效發揮軍方組織編制效益。



顧立雄指出，在陸軍主戰部隊方面，自2026年起，配合“M1A2T戰車”及“海馬士多管火箭飛彈系統”等各式裝備獲裝，逐次調整聯兵、步兵旅及砲兵部隊組織編裝，提升地面部隊機動、防空、火力及打擊戰力；另各作戰區則依任務特性及戰術運用，配賦各型無人機，並新增無人機大隊。



陳俊宇質詢時提及，對於無人機大隊的架構及編裝，“國防部”是否有能公開說明？陳建義則表示，各作戰區編設的無人機大隊，現在已開始以武器或裝備獲得的期程，依照節點來編程，預計明年7月以前完成全部成編。



顧立雄指出，整體防空系統要包括反彈、反擊跟反無人機，所以“國防部”對反無人機也會有一定的規劃，在“國防部”將提出的特別預算中，也會有就反制無人機的規畫內容，並納入整體防空體系的一環。