兩黨魁民調　鄭麗文、黃國昌皆反感大於好感

民調顯示，民眾對國民黨好感度35.7%、反感度46.6%。對藍黨魁鄭麗文有30.4%好感、33.2%反感。（美麗島電子報提供） 中評社台北10月23日電／《美麗島電子報》23日公布最新10月民調，針對“三黨好感度”、“黨主席好感度”，調查結果顯示，38.6%對民進黨有好感、49.2%反感；台灣民眾黨則有32.6%好感、46.5%反感；中國國民黨方面有35.7%好感、46.6%反感。另外，國民黨主席當選人鄭麗文有30.4%好感、33.2%反感、民眾黨主席黃國昌則有30.1%好感、54.2%反感。



10月18日才當選國民黨主席的鄭麗文，11月1日才上任。



民進黨方面，有38.6%對民進黨有好感，其中9.3%很有好感、29.3%有些好感，相較上月上升3.1個百分點，另有49.2%對民進黨反感，其中25.1%很反感、24.1%有些反感，比上月下降2.9個百分點，未明確回答有12.2%。



國民黨方面，有35.7%對國民黨有好感，其中4.3%很有好感、31.4%有些好感，相較上月下降0.9個百分點。另有46.6%對國民黨反感，其中20.6%很反感、26%有些反感，則比上月上升2.6個百分點，未明確回答有17.7%。



另外，民調詢問“整體來講，您對新當選的國民黨主席鄭麗文是有好感、或是覺得反感”，結果顯示，有30.4%對鄭麗文有好感，其中7.7%很有好感、22.7%有些好感，另有33.2%對鄭麗文反感，其中22.0%很反感、11.2%有些反感，未明確回答有36.5%。



民眾黨方面，有32.6%好感，其中3.4%很有好感、29.2%有些好感，相較上月下降0.8個百分點，另有46.5%對民眾黨反感，其中27.9%很反感、18.6%有些反感，則比上月上升2.4個百分點，未明確回答有20.8%。