美要求晶片五五分　台積電侯永清：不只對台

台積電資深副總經理侯永清23日在新竹受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月23日電（記者 盧誠輝）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前拋出“台美晶片製造五五分”構想，主張美國與台灣各自承擔全球一半晶片生產。台積電資深副總經理侯永清23日受訪表示，美國主要是希望能滿足國內需求，不侷限台灣，其他國家也需配合，等細節釐清後會再向政府提出具體反映與建議。其他國家也需配合。



侯永清強調，半導體產業赴美國設廠的過程中面臨包括土地取得、法規審批及當地人力資源等挑戰，台灣半導體協會正積極收集會員公司的需求，並透過管道向美國合作夥伴與政府反映，希望能爭取到必要協助。



台灣半導體產業協會23日下午在新竹國賓飯店召開2025年會，包括侯永清、和碩聯合科技董事長童子賢、鈺創科技創辦人兼董事長盧超群、聯發科技副總經理吳慶杉、臻鼎科技集團董事長沈慶芳、台積電資材管理處長柯宗杰、京元電子總經理張高薰、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、新竹陽明交通大學副校長暨產學創新研究學院院長孫元成等人都到場出席。



美國商務部長盧特尼克日前受訪時表示將與台灣達成貿易協議，他已持續對台灣積極遊說晶片製造“五五分”的構想，也就是美台生產各半。他也另外拋出對“矽盾”的對立論點，認為美國本土晶片充足，才能保護台灣。



侯永清23日出席台灣半導體產業協會時首次針對美國晶片五五分的構想提出看法。侯指出，就他了解，美國的要求目前還不清楚到底指的是什麼？但是從協會跟政府的管道，目前比較傾向是針對美國國內自己需求的晶片，希望有50%產能在美國生產。



侯永清說，晶片在美國生產，不光只是台灣廠商，還有其他很多國家的廠商，但到底要怎麼分配？到底要怎麼去？要如何符合美國的需求？還要再釐清細節，台灣半導體協會看後續狀況如何？會再提出具體反映及建議。