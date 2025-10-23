願為保台犧牲生命？5成3不認同

53.2%不認同為了保護台灣“主權”必要時可犧牲生命。（照片：《美麗島電子報》提供） 中評社台北10月23日電／《美麗島電子報》今天公布10月最新民調，民調詢問，是否認同為了保護“台灣主權”避免被大陸統一，每個人都應該付出一切代價，甚至有必要也可以為台灣犧牲生命，有40.8%認同、53.2%不認同。



不認同為保護“台灣主權”犧牲生命的比例，也來到近年新高，根據《美麗島子電報》的調查，2021年4月是48.6%，2022年3月是44.8%，2023年3月是49.8%，到2025年10%已突破5成，來到53.2%。



至於“您認為以下哪一種做法比較能夠維護台灣安全、避免兩岸戰爭”，有58.3%認為是“兩岸政府恢復談判以及放寬民間交流”、28.2%認為是“台灣每年增加預算購買武器加強‘國防’”、3.0%認為是“台灣全力配合美國總統特朗普的要求”、未明確回答有10.4%。



民調也詢問，對於“有人說如果要解決台灣和大陸長久累積的政治爭議，兩岸最後難免會發生軍事戰爭，您同不同意這種說法”，有31.4%同意，其中7.7%很同意、23.7%還算同意，另有60.0%不同意，其中32.1%很不同意、27.9%有些不同意，未明確回答有8.6%。



民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年10月20至22日，調查範圍全台22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人（住宅電話700人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。