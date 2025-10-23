鈺創盧超群： AI引記憶體熱潮會再持續半年

台灣記憶體大廠鈺創科技董事長盧超群。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月23日電（記者 盧誠輝）台灣半導體產業協會（TSIA）23日下午召開2025年會，台灣記憶體大廠鈺創科技董事長盧超群受訪時表示，AI熱潮引爆記憶體旺盛的需求狂潮、價格持續飆漲當中，他預估未來至少還可持續半年，明年一整年記憶體產業都會處於榮景。



台灣半導體產業協會23日下午在新竹國賓飯店召開2025年會，包括台積電資深副總經理侯永清、和碩聯合科技董事長童子賢、鈺創科技創辦人兼董事長盧超群、聯發科技副總經理吳慶杉、臻鼎科技集團董事長沈慶芳、台積電資材管理處長柯宗杰、京元電子總經理張高薰、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、新竹陽明交通大學副校長暨產學創新研究學院院長孫元成等人都到場出席。



盧超群受訪時指出，隨著AI應用快速擴張，全球半導體市場呈現前所未有的熱潮，而台灣半導體產業在這一波浪潮中表現更是亮眼，今年市場規模已逼近新台幣7兆元，比他先前5兆元的預估還要高，顯示台灣在全球半導體供應鏈中持續增強競爭力。



盧超群認為，AI產業的發展將進入“上兆時代”，不僅單一晶片能擁有超過1兆個電晶體，整個商業與金融體系也將帶來龐大資金與投資規模，對產業形成強大推力，預估2030年產值將達到1兆美元，2040年可望突破2兆美元。



盧超群強調，隨著AI應用擴張與產業布局調整，台灣半導體與記憶體市場呈現“熱而穩”的態勢，他相當樂觀看待未來5年至10年的發展，所以如何創新、人才與國際合作將是台灣半導體產業保持競爭力的重要關鍵。