張麗善促永久禁廚餘養豬　不能只禁15天

雲林縣政府23日召開“雲林縣非洲豬瘟緊急應變會議”，由縣長張麗善主持。（照片：雲林縣政府提供） 中評社雲林10月23日電／台中市梧棲區爆出非洲豬瘟疫情後，台“農業部長”陳駿季23日表示，非洲豬瘟疫情全面禁用廚餘餵飼豬隻是即日起15天。雲林縣政府23日召開“雲林縣非洲豬瘟緊急應變會議”，中國國民黨籍雲林縣長張麗善宣布，啟動新台幣3000萬元防疫專案，杜絕疫情入侵。張麗善再度呼籲民進黨政府，永久禁止廚餘養豬，輔導豬農轉型、升級，將危機化為轉機，促使養豬產業朝零廢棄永續發展。



非洲豬瘟緊急應變會議於動植物防疫所三樓會議室舉行，由縣長張麗善主持，副縣長謝淑亞、秘書長曾元煌，縣府各局處人員、“海巡署”、肉品市場等相關單位均參加。會中由防疫所長廖培志、農業處畜產科長謝詠丞簡報台灣非洲豬瘟現況，“中央”、地方防疫措施。



張麗善表示，“中央”因應防疫實施移動控管，在養豬隻最長可能有15天不能出貨，將對肉豬市場帶來重大衝擊。她要求農業處與肉品市場做好沙盤推演，包括檢視縣內肉品市場、私人屠宰場屠宰能量，及冷凍廠貯運能力，因應禁令解除後大量豬隻進入市場，可能導致屠宰貯運能量不足，影響豬農權益，必須提前盤點因應。農業處積極向“中央”爭取價格平衡及補助方案，減少豬農損失，確保市場供需穩定。



張麗善呼籲“中央”“痛定思痛”，加速推動豬農轉型飼料養殖政策，永久禁止廚餘餵養，做好豬源溯源等，以降低動物性殘渣帶來的防疫風險。另請“中央”能與縣府合作，協調化製廠與堆肥廠改善優化設備，妥善處理相關副產物等問題，兼顧防疫與環保需求。



張麗善指示，目前雲林並無疫情發生，但雲林作為全台養豬重鎮，必須採取最嚴謹態度防堵疫情。縣府啟動農發基金3000萬元專案，作為防疫、消毒及相關應變所需經費，確保防疫工作不中斷。農業處等相關單位須向“農業部”等“中央”單位爭取經費與資源，務必將防疫工作做到滴水不漏。



防疫所表示，針對化製車可能成為移動感染源，將規劃所有進入雲林縣境內之化製車輛應行駛台61線，並於指定地點進行定點消毒。防治所、消防局及環保局己盤點合適地點設置消毒站，確保進入縣內的車輛均完成初步防疫程序。此外，縣內三所化製廠進場車輛須進行二度消毒，杜絕任何潛在傳播風險。



農業處表示，縣府已準備充足消毒水，將定期發放至縣內1203場養豬場，要求業者每周進行周邊環境清潔與消毒。防治所會持續督導，確保每一處養豬場落實防疫。



雲林縣府強調，非洲豬瘟防疫是一場全縣總動員的戰役，縣府會持續監控疫情變化，依實際情況滾動修正防疫措施，守護豬農權益，也讓消費者安心食用安全健康的台產豬肉。也請豬農配合各項防疫政策，一起打贏這場防疫戰。