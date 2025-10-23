花逾2400億軍購F16V　1架都未交付

藍委馬文君質詢顧立雄。(圖擷取自“國會”頻道) 中評社台北10月23日電／台灣2019年度提出新式戰機採購特別預算，計劃向美國採購F-16V戰機66架與相關系統、裝備等項目，總經費新台幣2467億餘元。辦理期程2020至2026年度，該特別預算將在2026年屆滿。明年可能仍難產，台“國防部”盼預算保留。中國國民黨籍“立委”馬文君要求“國防部”提出具體的戰力空隙說明報告，否則最後可能只能“現況結案、餘款繳回”。



“國防部長”顧立雄23日赴“立法院”“外交國防委員會”作業務報告。



根據《中時新聞網》報導，面對戰機至今仍生不出來的窘境，空軍參謀長、中將李慶然解釋，在2020年簽約之後，在2021年到2023年遇到全球新冠肺炎疫情，對整個供應鏈以及人力造成非常嚴重的衝擊。所以前面進度已非常嚴重的落後，結果2022年又爆發俄烏戰爭，造成下游廠商的零附件供應受到影響。



李慶然指出，目前零附件供應問題已慢慢解決，“我方”每個月都跟洛克希德·馬丁開定期會議督促。目前該公司已增加人力、生產線，幾乎是24小時、節假日加班趕進度，再加上這次訂購的是全球最新的全數位化戰機，所以在工程整合上遇到問題，後續也都正在解決當中。



李慶然表示，原先最早規畫是在明年底要全數交機，但今年底預判會有10架飛機完成組裝，最快戰機今年可以進到飛試的部分，但是要到明年底交機，這個確實有非常大的風險。



藍委馬文君質疑，軍方今年6月時才說今年可以完成10架以上，9月向“立法院”報告也是如此，更稱有辦法在2026年接收完畢。如今短短4個月後卻變成連10架都好不了。但剛剛提的理由都是早就存在的問題。提醒該特別條例編列的預算是執行到2026年屆滿，屆時可能是首例無法完成，只能“現況結案、餘款繳回”。



“國防部”主計局長、中將謝其賢則說明，針對特別預算之執行，可依照“行政院”《各機關單位預算執行要點》、《預算法》以及“國防部”在2019年訂頒的“戰機特別預算執行及結報支付特別規定”等相關保留預算的規定條文。假設明年真的沒辦法如期完成，會按照相關規定辦理預算保留。



馬文君指出，當時之所以編列軍購戰機的特別預算，是為因應中國大陸事現代化跳躍式的成長，考量到下一代高性能戰機獲得期程，規畫籌獲F-16戰機以彌補“國軍”戰力的間隙。結果支付至少1500億元以上，至今卻連1架戰機都沒有交付。



馬文君強調，軍方都說很重要，結果到最後都執行不了。如果預算保留的先例一開，未來就會破壞預算紀律，要求“國防部”提出具體的戰力空隙說明報告，以利後續可能的預算保留。