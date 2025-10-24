高雄食品展熱鬧開展　滿場歡樂試吃

高雄國際食品展23日在高雄展覽館開展，賣售豬肉條產品的攤位也吸引人潮選購。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月24日電（記者 蔣繼平）高雄國際食品展23日在高雄展覽館開展，吸引人潮逛展試吃採購，現場買氣熱絡、氣氛沸騰。雖然開展就遇到爆出非洲豬瘟疫情，但賣豬肉條的廠商說不擔心影響生意，有人問就給對方看檢驗報告，大方提供試吃，仍吸引民眾上前選購。



由於滿場都是試吃品，參展民眾可以一路試吃，氣氛歡樂。



高雄國際食品展23日在高雄展覽館開幕，共有330家廠商參與，580個攤位，展出豐富多元的在地農漁食材、產品、加工包裝技術到智慧餐廚設備等，為餐飲及食品產業開拓多元商機。活動邁入第19年，主辦為對外貿易發展協會。



高雄市政府今年整合農業局與海洋局設置46個攤位，其中海洋局號召26家業者聯手打造以“漁樂鱻購”為主題的“高雄海味專區”。農業局邀集17家農民團體展出，以“科技×智慧×實驗”為主題，展現高雄農業跨界創新與品牌升級的新氣象。



海洋局表示，高雄以遠洋與養殖漁業為主，遠洋、沿近海及養殖漁業年產量約61萬公噸，占全台近6成；年產值更達新台幣511億元，占全台產值約4成，產量或產值均為全台第一，同時高雄也具備從漁撈、冷鏈到海鮮加工的完整產業鏈。



農業局打造“高雄物產館”展出高雄多款創新農產品，例如來自茄萣區的“一萣鮮”虱目魚丸、美濃區農會推出的蜜紅豆餡，旗山區農會推出“午茶時光禮盒”嚴選旗山香蕉、鳳梨製成的香蕉脆片及金蕉旺來酥，搭配精緻茶葉，成為送禮首選。



展期將持續進行4天到26日為止，來現場可以一次買齊高雄最新鮮的農漁產品，許多攤位都有提供試吃，舞台活動也有安排料理秀，逛展也能抽獎。台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會攤位也有產業介紹，逛展也能寓教於樂。