陳皇誠：陸收購秋刀魚轉冷　政經可能都有關

台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會（簡稱“魷秋公會”）理事長陳皇誠，出席高雄食品展時受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月24日電（記者 蔣繼平）高雄國際食品展23日在高雄展覽館開展。台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會（簡稱“魷秋公會”）理事長陳皇誠向中評社表示，今年魷魚產量比去年減半，但秋刀魚有補滿配額量，整體來說不會太差，能永續經營；但大陸收購秋刀魚沒以往這麼熱絡，可能與經濟有關，兩岸關係或多或少也有影響。



高雄國際食品展23日在高雄展覽館開幕，共有330家廠商參與，580個攤位，展出豐富多元的在地農漁食材、產品、加工包裝技術到智慧餐廚設備等，為餐飲及食品產業開拓多元商機。活動邁入第19年，主辦為對外貿易發展協會。



魷秋公會今年以“魷秋航海王”為主題第3度參展，結合創意互動與食魚教育，帶來寓教於樂的海洋體驗。攤位安排“桌遊闖關拿好禮”，讓孩子們認識魷魚、秋刀魚的產季、營養價值與友善海洋的永續概念，來完成一場“食魚教育”。



魷魚、秋刀魚均為遠洋漁種，台灣遠洋魷釣船會員船隻共107艘，每年12月遠赴大西洋阿根廷公海水域捕撈阿根廷魷魚，約6至7月回到高雄前鎮漁港卸魚整補、更換網燈具後，下半年度轉往西北太平洋海域，展開秋刀魚捕撈。



魷魚2024年產量12萬3407噸，秋刀魚2024年產量6萬9486公噸。針對產量與去年相較變化，魷秋公會理事長陳皇誠指出，今年相對去年有減少，去年魷魚產量11萬噸，今年剩5萬多噸；秋刀魚有抓滿今年的配額量，大約是6萬2千多噸左右。



針對關稅衝擊是否有影響，陳皇誠指出，很多都是透過第三地加工，目前也在持續關注包含像越南、大陸等第三地加工業者的狀況。短期會有影響，但以台灣優質品質，應該可以克服這些問題。歐美不愛吃有刺的水產，魷魚未來銷美要再觀察。

