非洲豬瘟禁宰15天衝擊大　高雄魯肉飯店休

台灣爆發非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁運、禁宰15天，高雄南豐魯肉飯建工店配合防疫店休，23日未營業。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月24日電（記者 蔣繼平）台中一家養豬場爆發非洲豬瘟疫情，官方宣布全台豬隻禁運、禁宰15天，帶來甚大衝擊。高雄就有魯肉飯老店宣布配合防疫店休，不過也有分店選擇營業。南豐魯肉飯裕誠店說23日第一天，生意沒有明顯下滑，但客人有比較少；來買的客人有的說不怕，有的說怕但也怕漲價，所以還是先買來吃。



台中市梧棲區爆出非洲豬瘟疫情後，“農業部長”陳駿季23日宣布全台豬隻禁運、禁宰延長至15天，並全面禁止使用廚餘養豬。



由於一般小吃業者庫存量不多，很多使用“溫體豬”，停止供應天數拉長只能店休因應。高雄老店“南豐魯肉飯”總店23日公告“配合政府防疫措施，10/24～10/29店休”，南豐魯肉飯建工店也拉下鐵門配合防疫店休。



不過，南豐魯肉飯裕誠店23日還有營業，晚間7時仍有民眾排隊，也有不少外送訂單。一名中年男性受訪表示，雖然會怕，但是之後可能吃不到或變貴，所以還是跑來買來吃。一名男學生說不怕就趕著離開。一名帶小孩的母親則冷回不知道。



爆發非洲豬瘟疫情後各縣市繃緊神經，民進黨籍高雄市長陳其邁23日到左營龍華市場、全聯富國店視察豬肉供應狀況，逐攤確認標示、詢問來源，強調目前豬肉供應充足、價格穩定，民眾不用搶買，並將加強稽查追蹤價格動態。



另外，高雄市經發局23日也指出，全市各公有及民有市場23日販售的豬肉，均為22日晚間12時前運出的合法肉品，足以支應市場需求約2至3天，整體供應穩定、價格未見異常波動。“農業部”同步釋出冷凍肉品以調節市場，確保貨源不斷鏈。