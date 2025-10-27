中評關注：台中爆豬瘟　盧秀燕樹大招風

台中市長盧秀燕主持防疫記者會。（中評社） 中評社台中10月27日電（記者 方敬為）國民黨籍台中市長盧秀燕近日因為台中市爆出非洲豬瘟，遭質疑防疫效率慢半拍，成為民進黨箭靶；黨內也因為盧對黨主席選舉“不參選、不表態”的舉措，出現責難聲浪，形成內外壓力。面對綠營已整合力量備戰2026台中市長選舉，台中藍營原先因為有盧秀燕這張王牌，老神在在，如今卻也因盧樹大招風，出現負面因子。



台中市梧棲一處養豬場20日通報非洲豬瘟案例，中市府遭質疑第一時間未做好防疫措施，盧秀燕並在22日出席“2025台中購物節”宣傳記者會，對非洲豬瘟議題避而不談，引發爭議，民進黨趁勢發動輿論攻勢，包括民進黨台中市議會黨團、綠委群起砲轟盧秀燕市府防疫失職。



可能代表藍營角逐2026台中市長的“立法院副院長”江啟臣也跟著中槍，在臉書宣傳台中購物節的貼文底下湧現網友留言，包括“全台灣都在注意豬瘟，台中市的市長、‘立委’卻只在想購物節”、“購物節比豬瘟疫情還重要”等批評聲浪。



此外，盧秀燕原先因為高聲望及優異的民調表現，被封為“藍營一姐”，並且是代表國民黨角逐2028大選的熱門人選之一，但卻在國民黨主席選舉的過程中採取“不參選、不表態”策略，近日黨內也傳出責難聲浪，由於鄭麗文當選新任黨魁，被視為藍營建制派的潰敗，盧秀燕的不表態，被直指是重大誤判。



盧秀燕當前受到內外壓力夾擊，有待逐一克服，也讓台中藍營應對明年地方選舉的步調出現變數，原先不急著整合出市長人選，但面對盧的負面因子升高，加上民進黨已確定由綠委何欣純出戰2026台中市長選舉，率先備戰整合完畢，台中藍營的相關策略或許也要有所調整。