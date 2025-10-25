台社會各界紀念抗戰勝利與台灣光復80週年

25日上午台灣社會各界紀念台灣光復80周年活動現場。(中評社) 中評社台北10月25日電／今年恰逢台灣光復80週年，同時是中國人民抗日戰爭勝利以及世界人民反法西戰爭勝利的80周年。距今整整80年前的1945年10月25日，中國政府在台北中山堂舉行受降儀式，台灣正式脫了日本長達半個世紀的殖民統治，台灣終於回到了祖國懷抱。



為紀念在對日抗戰中慷慨犧牲的先烈先賢，更為了詠志不忘兩岸中國人在十四年抗戰期間共同抵禦外侮的同胞情誼，在10月25日台灣光復節這一天上午十時許，由統一聯盟黨、勞動黨以及台灣地區政治受難人互助會等團體共同發起，並由多個民間團體響應，於台北凱達格蘭大道的白色恐怖紀念碑前舉行“社會各界紀念抗日戰爭暨反法斯西戰爭勝利・台灣光復80週年”的紀念活動，。



活動當天，雖然天公不作美，但是大批群眾仍然風雨無阻，自發地到場參加，現場湧入了超過三百人。本次活動由勞動黨祕書長王武郎主持。在活動一開始，主持人帶領大家一起齊聲高唱《台灣光復紀念歌》，慶祝台灣脫離殖民統治，重回祖國懷抱。接著由主辦單位統一聯盟黨主席王永、勞動黨副主席王娟萍以及台灣地區政治受難人互助會副秘書長張曉霖輪流上台致詞，強調舉辦這場紀念活動的初衷，以及對當今島內社會、兩岸關係及國際局勢的重要意義。在主辦單位致詞之後，更邀請了十三位來賓發言，分別為北一女教師區桂芝、師大東亞系榮退教授潘朝陽、宜蘭大學教授陳復、藍天行動聯盟代表林立騰、勞動黨新竹縣議員及勞動人權協會會長羅美文、釣教協會理事長呂欽文、左翼聯盟秘書長黃德北、平行空間代表林深靖、統一聯盟黨青年代表熊羿、勞動黨青年代表王武郎、夏潮青年代表林聲洲、青發聯青年代表孫志全、中華保釣協會理事長謝夢林等人，大家都分享了台灣光復這一重大歷史事件的意義。



最後，由青年陳彥霖代表主辦單位宣讀〈台灣社會各界紀念台灣光復80週年聲明〉，聲明中特別強調台灣早就回歸中國，更強烈譴責美國在台協會不應重提“台灣地位未定論”試圖破壞兩岸關係，更批判民進黨當局配合美日操弄反中抗中，故意挑起兩岸的緊張情勢。在表達完嚴正的聲明與訴求之後，紀念活動就順利結束。