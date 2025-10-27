中評關注：黃國昌已形塑友善藍白合作環境

黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北10月28日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉隨著11月1日鄭麗文接掌中國國民黨逐漸加溫，台灣民眾黨主席黃國昌也將啟動象徵藍白合“聯合政府”的北中南“地方聯合治理巡迴論壇”，並以基隆市正副市長藍白合作治理當作首發樣版，端視鄭麗文如何接招。與此同時，綠也按部就班持續猛攻藍白，若藍白無法合作，將失先機。



國民黨主席選後民進黨攻勢一波接一波，除了繼續抹紅鄭麗文的兩岸立場，前中廣董事長趙少康指控大陸介入國民黨主席選舉一事，台“國安局”也已介入調查，再加上台中爆發非洲豬瘟後，綠營已鎖定國民黨台中市長盧秀燕掀起政治攻防，藍軍的路依舊不平。



民進黨應對白營，仍持續以狗仔事件鬥臭黃國昌，甚至企圖將“跟蹤騷擾”層面事件上綱成“國安”事件，可想而知在黃2年條款屆滿、明年2月請辭“立委”後，即將面臨一連串的政治打壓、司法調查，且前民眾黨主席柯文哲官司最快也將在明年第一季宣判，民眾黨在2026發展的路，可預見荊棘滿佈。



對藍白比較有利的是，在“立法院”合作推法案近2年，已有一定默契，且彼此對綠都是一個鼻孔出氣，即便綠營側翼操作鄭麗文親中立場不被小草買單，但要說能影響對綠的仇恨值、影響小草主觀討厭藍白合，恐怕難如登天。



未來如何合作？黃國昌在10月9日舉辦首場以學者專家為主的“聯合政府與台灣民主的進階嘗試”論壇，已是在“拔草測風向”，而在10月22日的民眾黨政會議上，黃也拍板啟動北、中、南“地方聯合治理巡迴論壇”，作為未來推動2026年地方層級政黨合作治理的基礎，北部場確定於基隆舉行，並已邀請國民黨籍基隆市長謝國樑、民眾黨籍副市長邱佩琳共同出席。



可見，基隆已成2026藍白合樣板與未來彼此可摸索的模式，民眾黨推動的“聯合政府”已從學者專家表達意見，轉向為邀請藍營政治人物出席、探討可能運作的模式，就看未來鄭麗文，甚至是將接任的藍營黨高層如何出招、會否出席。

