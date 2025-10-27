中評關注：鄭麗文兩個動作看出路線調整訊號

國民黨主席當選人鄭麗文。（中評社資料照） 中評社台北10月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席當選人鄭麗文近日陸續公布黨務人事，四位副主席之中，張榮恭和蕭旭岑都是致力兩岸交流人選，顯見兩岸將是鄭主席的重中之重。另外，美國在台協會（AIT）處長谷立言20日致函祝賀，但鄭麗文卻在23日才回覆，強調盼與美方持續保持密切合作關係，這三天的時間差，留下很大解讀空間。



因此，從鄭麗文上述兩個動作可以看出，她11月1日接掌國民黨後，朱立倫主席任內的親美遠陸路線應會有所調整，對美維持原有互動關係，但在國共關係拓展和交流會更用力突破，以突顯國民黨和執政民進黨只會挑動兩岸敏感神經，讓台灣陷入兵凶戰危險境有所不同。



以目前的兩岸關係，美國對台予取予求，國民黨如果能向社會證明，它的兩岸和平路線能為台灣帶來生機，要談2028重返執政才有更大底氣。



鄭麗文此次的人事安排，網羅了李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑四位副主席，涵蓋地方、軍系、連系與馬系等不同派別，不僅有助於整合黨內資源，也突顯她企圖藉此凝聚藍營各方力量、重新定義黨的核心方向。特別是張榮恭與蕭旭岑，前者是前主席連戰2005破冰之旅的推手之一，後者是馬英九基金會兩岸交流主要核心，不難看出鄭麗文的脈絡，就是要把兩岸議題重新拉回國民黨主軸，作為區隔民進黨的主要政策戰場。



相較於前主席朱立倫任內偏向模糊與折衷的“中間路線”，鄭麗文顯然想更明確地表達國民黨能為台灣與兩岸和平做出哪些貢獻。



鄭麗強調的“九二共識”與兩岸和平路線，不僅是對朱時期親美遠陸傾向的修正，也是在當前國際局勢動盪下的平衡，尤其在美國特朗普政府已明確將台灣當成籌碼攤在對中談判的桌面上時，國民黨如果還要和民進黨比誰更親美，在爭取台灣民眾支持是否有用，可能要打個問號。