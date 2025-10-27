中評專論：習特會前　民進黨政府又焦慮了

賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北10月27日（評論員 林淑玲）美國《時代》雜誌23日刊登華府智庫“國防重點”（Defense Priorities）亞洲計劃主任高德斯坦（Lyle Goldstein）專文“美國需警惕台灣魯莽的領導人”。高德斯坦25日又透露，他日前與民進黨代表會面，雖友善但卻脫離現實，讓她想到俄烏戰爭前的烏克蘭政府。台官方對相關說法嚴正反駁，習特會前可看到民進黨政府的焦慮。



美國對台灣問題看法大致分三種，第一是軍工複合體，21日落幕的美台國防工業會議主軸就是軍售，以他們的敘事台灣須強化自我防衛變成“豪豬”才能嚇阻大陸“武力犯台”。美參院外委會上周又加碼通過4項“豪豬法”欲加速武裝台灣。美國軍工複合體就是要台灣儘可能掏錢買！買！買！



第二類是美國政府與國會的反華勢力，這派人重點在阻止中國崛起，企圖透過貿易戰、科技制裁、台灣議題來牽制中國，或以台灣做為對華談判籌碼。最近更傳出美國意圖透過台海戰事犧牲台灣拖垮中國的說法，類似俄烏戰爭翻版，這些人就死咬著反華，台灣只是他們的一張牌。部份反華的美國國會議員就是軍工複合體代表，配合在國會推法案賣台灣武器。



最後一類就是立場較中性的專家學者，諸如這次批抨民進黨政府的“國防重點”（Defense Priorities）亞洲計劃主任高德斯坦等，他們對台灣的未來感到憂心忡忡。高德斯坦用“魯莽”形容賴清德，認為民進黨政府“就像戰前烏克蘭一樣天真”，對民進黨政府衝擊甚大，在“習特會”前，綠營焦慮地對其發動鋪天蓋地攻擊，質疑他的立場親中，目的是要封他的口，並阻止效應擴散。但這到底會讓“魯莽說”之類言論不再出現，還是反效果，很快就知道了。



在高德斯坦“魯莽說”之前，美國蘭德集團最新一份“穩定美中競爭”研究報告也引起矚目，蘭德認為美國應激勵北京以“漸進式統一”為方針，並限制台灣破壞現狀，也就是反對“台獨”，來穩定美中關係。



美國重量級智庫與學者陸續發出這類聲音，堪稱民進黨政府警訊，蘭德智庫的建議對照特朗普5月間曾提到“若中國願意開放市場將有利於統一與和平（unification and peace）”有幾分相似，被部份專家解讀以“和平統一”取代“武力統一”是否為特朗普下階段與北京交易項目？