中評鏡頭：台南國聖港燈塔台灣極西點　

台南市七股區的國聖港燈塔是台灣最西點，塔高32.7公尺，構造為黑白橫紋方錐形木條板鋼架，附近為沙丘地形，有如立在荒漠中的燈塔。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南10月27日電（記者 蔣繼平）台灣本島的最東、最西、最南、最北成為旅遊話題。位於台南市七股區的“國聖港燈塔”，位置就是台灣的極西點，這裡不僅有沙灘美景，還有沙洲地形，塔底基座有標出經緯度及設置郵筒，成為吸引民眾慕名前來打卡拍照的景點。



台灣本島有4座極點位置的燈塔：極東的是三貂角燈塔，位於新北市貢寮區三貂角岬角處；極西的是國聖港燈塔，位於台南市七股區國聖港；極南的是鵝鑾鼻燈塔，位於屏東縣恆春鎮；極北的是富貴角燈塔，位於新北市石門區富貴岬角。



國聖港燈塔是這次介紹的主角，塔高32.7公尺，構造為黑白橫紋方錐形木條板鋼架，燈高34.2公尺，光程16.6浬。最早的舊塔於1957年興建，但1969年受衛歐拉颱風摧毀沒入海中，1970年移至附近頂頭額汕另建新塔。



國聖港燈塔雖是非常簡易鐵構燈塔，但周邊景觀卻有獨特的自然風景，向北有沙洲綿延，夏冬風吹不同，使得堆沙紋理大不同，有如一片浩瀚荒漠；南面則維持荒野濕地與魚塭，紅樹林與木麻黃倒影水面，可與蔚藍的天相輝映。



台南市七股區位於台南市最西端，同時為台灣本島最西端的行政區，該區屬濱海地區，地形多為潮汐灘地、沙洲、潟湖，沿岸多紅樹林，為候鳥群聚棲息之地，區內的曾文溪出海口溼地更是瀕臨絕種鳥類黑面琵鷺全球最重要的棲息地。