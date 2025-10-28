許弘霖：藍應設“反台獨工作小組”向下紮根

國民黨大陸黨代表許弘霖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月28日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席當選人鄭麗文24日公布第二波黨部人事，國民黨前副秘書長張榮恭、馬英九基金會執行長蕭旭岑都被延攬擔任國民黨副主席。順利連任第22屆國民黨大陸黨代表的許弘霖接受中評社訪問表示，國民黨應趁著這波國共互動良好的氣氛，儘快成立“反“台獨”工作小組”，讓反“台獨”思想能向下紮根。



許弘霖，苗栗苑裡人，國民黨智庫“國家政策研究基金會”經濟財政組顧問、來裕企業集團副執行長，2021年國民黨全代會提案成立“反“台獨”工作小組”的提案人，現任國民黨大陸黨代表、苗栗縣政顧問。



許弘霖強調，國民黨長期主張的反“台獨”不能再只是空泛的口號，每次選舉時拿出來喊一喊就沒有下文，而是應該要將反“台獨”化成實際行動，例如在全台各大專院校舉辦反“台獨”說明會或辯論會，透過不斷辯證反思，讓反“台獨”思想能向下紮根，也希望能因此讓更多民眾了解“台獨”的危害與後果，期盼有朝一日能讓反“台獨”成為台灣的主流民意。



他感嘆，台灣在民進黨長期執政下，透過修改課綱“去中國化”的惡劣手段，讓許多年輕人都變成所謂的“天然獨”，不但連“九二共識”是什麼都搞不清楚，還誤以為反“台獨”就是“親中賣台”，所以國民黨若想重返執政，有責任扭轉這樣的局勢，讓更多人認清“台獨”思想才是破壞兩岸和平的毒藥。



許弘霖認為，鄭麗文在競選時曾多次說過“要讓台灣人自豪且自信地說我是中國人”，“反台獨工作小組”剛好可以強化鄭的主張，讓“反對台獨”與“我是中國人”成為主流民意，讓選民知道只有國民黨才是能穩定兩岸關係的中道力量，這樣國民黨2028才有機會重返執政。



許弘霖提到，其實早在上一屆2021年的國民黨全代會中，他就曾提案要求黨內成立“反台獨工作小組”，但該提案卻被國民黨主席朱立倫擱置，後來就不了了之，讓他覺得相當可惜。因此，他才會想趁鄭麗文當選後的新人新氣象，與國共互動的良好氛圍，再次提案，希望這次能順利讓“反台獨工作小組”成立。